Streetwear Trikko, como inspiración para los más jóvenes

Tras tres años buscando cuál es la mejor manera de transmitir un mensaje, Trikko lanza su propio mensaje, con el que se identifica y se representa 100%. No querrían ser encasillados como una marca de ropa más, si no que tienen un objetivo, y es inspirar a la gente a través de su proceso y evolución, animan a que todo el mundo persiga sus ambiciones, y que sueñen en grande. Así nace Game Changers.

Trikko se reúne con artistas de toda España, con los que no solo comparten una estética, si no también su misma visión. Superación, trabajo y sacrificio es lo que predican con su trabajo. Esta empresa de ropa es fiel a sus creencias y nos repiten con su mensaje que todo es posible.

El objetivo final es generar inspiración y motivación a todos los miembros de la comunidad Trikko. Dejan claro que pretenden que las personas relacionen la marca no solo con una tienda de ropa, si no con el mensaje motivador que acarrea.

Toda esta información se traslada de forma muy estrecha con artistas musicales, pues música y moda van de la mano. Como ellos mismos afirman “La música está presente todos los días en nuestra vida, y es una de nuestras fuentes de inspiración a la hora de crear ropa. Por tanto, la combinación perfecta.”

Comunidad Game Changers El objetivo de Trikko ha sido el mismo desde su nacimiento: que las personas, se sientan identificadas con sus valores. Su ideología de vida es clara: soñar a lo grande y documentar el proceso. Para impulsar esa ideología, así como para homenajear la importancia de la cultura, los hermanos han impulsado los Game Changers. El proyecto se basa en la combinación de música y moda y está formado por artistas musicales nacionales. Todos ellos comparten estética, visión de trabajo y máxima ambición. Game Changers se basa en la emisión de cortometrajes a través de YouTube. Los videos son protagonizados por artistas que, vestidos con sudaderas streetweary otras prendas de Trikko, cuentan quiénes son, qué hacen y qué significa para ellos su trabajo. El objetivo principal, mucho más allá de mostrar la ropa de la marca, es inspirar el público y motivarlo para que emprenda todos los proyectos que se proponga. La idea es motivar a todo aquel que vea el video a perseguir sus objetivos a través de las historias de superación de artistas conocidos. De momento, la cantante de música trap, electrónica y underground en general Lara Taylor ha sido la protagonista del primer episodio, que cuenta ya con cientos de visualizaciones. Ya confirmado para los siguientes episodios, se espera grabar con Weezy.

¿Quién hay detrás de Trikko? Moad e Ibrahim, los universitarios de 22 y 26 años de edad respectivamente, iniciaron en Murcia en 2016 el camino de sueños, constancia, esfuerzo y disciplina que siguen andando a día de hoy. El objetivo ya lo tenían claro: crear su su propia marca Not for Everyone, que transmitiera un mensaje claro y que inspirara valores a todo aquel que la llevara. Y finalmente lo consiguieron.