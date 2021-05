¿No tienes tiempo para hacer la colada? Washrocks tiene la solución Se estima que los españoles invierten entre 2 a 3 horas semanales en hacer la colada Redacción

lunes, 10 de mayo de 2021, 22:21 h (CET) Cuando se trata de hacer la colada, aún son muchas las personas que dedican demasiado tiempo a esta tarea. La buena noticia es que servicios de lavandería y tintorería como Washrocks, se presentan como la opción más asequible y rápida para hacer el trabajo sucio del hogar.



Se estima que los españoles invierten entre 2 a 3 horas semanales en hacer la colada en sus hogares, por supuesto, este número puede incrementarse si la familia es numerosa. Este promedio puede suponer un obstáculo para el desarrollo de compromisos laborales, familiares o personales.

Por esta razón, Washrocks se ha convertido en los últimos años en un servicio de lavandería y tintorería a domicilio de gran popularidad y demanda, una alternativa eficiente, rápida y cómoda para no perder tiempo valioso haciendo la colada. ¿Qué es Washrocks? Desde que abrieron sus puertas en 2014, la empresa Washrocks ha tenido muy claro sus objetivos dentro del mercado: facilitar el servicio de lavandería y tintorería a domicilio a todos los usuarios.

En este sentido, poco a poco han venido dando pasos acertados para convertirse en una tintorería de referencia y así revolucionar un sector que hasta ahora funcionaba casi de forma tradicional y convencional. Por ello, esta tintorería que nació en Barcelona, decidió abrirse camino dentro del mundo de las aplicaciones web.

De esta manera, a través de su app, el servicio de lavandería y tintorería a domicilio de Washrocks, está solo a un par de clics. Sin duda, los clientes de Washrocks han encontrado en sus servicios una oportunidad única para disfrutar de su tiempo, mientras su ropa sucia está en manos de profesionales del sector.

Por otra parte, cabe destacar que en tan solo unos años, Washrocks ha inaugurado otras sedes en toda España, ya que se encuentran en:

Madrid

Valencia

Zaragoza

Barcelona

Vigo

Sin embargo, el plan de Washrocks es seguir expandiéndose y llevar su servicio de lavandería y tintorería profesional, hacia el norte y al sur de España. Washrocks: servicio de lavandería para particulares y empresas Uno de los principales aspectos que diferencia a Washrocks de otras tintorerías, es que cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con alta experiencia en el sector de las lavanderías. En este sentido, no es de extrañar que Washrocks se presente como una alternativa, tanto para particulares como para empresas del sector de la hostelería, belleza, restauración, estética, entre otras. Washrocks para el hogar El servicio de lavandería y tintorería a domicilio de Washrocks para los hogares, permite organizar de forma sencilla y cómoda la colada semanal. Para ello, esta empresa cuenta con bolsas de lavandería, que de acuerdo a su peso máximo, los clientes pueden colocar todo tipo de prendas en ellas, siempre que se puedan lavar en frío y juntas.

Quienes deseen poner su ropa sucia en manos de estos profesionales sólo deben hacer su pedido a través de la aplicación de Washrocks, disponible para iOS y Android. Tan solo dos horas tras realizar el pedido, el equipo de Washrocks pasará por el domicilio a recoger la ropa. En un plazo de 24 horas, el cliente recibirá su ropa totalmente limpia y en tiempo récord.

Es necesario destacar que Washrocks cuenta con servicio de planchado, tintorería y lavandería para prendas especiales, como vestidos de novia, trajes de comunión, ropa de esquí, etc, así como para pieles, alfombras, edredones, colchas, albornoces y mucho más. Washrocks para empresas El servicio que ofrece Washrocks para las empresas es la opción ideal para dejar atrás la lavandería industrial. Esta lavandería profesional destaca por ofrecer los precios más competitivos del mercado, sin comprometer la atención cercana y personalizada. Además, la entrega de la ropa limpia de las empresas se realiza entre 24 a 48 horas, tras hacer el pedido.

Washrocks ofrece a las empresas la oportunidad de pagar la limpieza de la ropa por peso y no por piezas. De esta manera, los hoteles y apartamentos turísticos, el sector de la restauración, del cuidado personal y la estética, así como tiendas de ropa, entre otros, encontrarán un programa de recogida y entrega de sus pedidos adaptado a su tiempo, presupuesto y a sus necesidades.

