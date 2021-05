​Por qué necesitas el consentimiento al uso de cookies de tus usuarios Lo mejor que puedes hacer por tu negocio es cumplir con la ley de protección de datos Redacción

sábado, 8 de mayo de 2021, 11:10 h (CET) Todo usuario de internet en algún momento al entrar en una página web se ha encontrado con avisos del tipo “Este sitio emplea cookies”, acompañado de botones para su aceptación o rechazo. En los últimos años, la cantidad de páginas web que los implementan ha incrementado exponencialmente. Pero, ¿por qué son realmente necesarios? Aquí te lo contamos.



Redacción: Ana Lago Maciel de Cybot, creadores de Cookiebot La privacidad digital es un asunto urgente que cada vez cobra más importancia en todo mundo, especialmente en la Unión Europea, donde se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El RGPD obliga a pedir el consentimiento de los individuos dentro de la UE para poder realizar cualquier tipo de tratamiento de sus datos personales. Inevitablemente, esto afecta a todos los creadores de contenido en internet que empleen cookies en su página web.

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el equipo terminal de los usuarios que visitan la página web donde se encuentren activas. El uso de cookies está sujeto al RGPD debido a que algunas de ellas recopilan información personal del usuario concreto que entra en la web. Esta información puede ser, por ejemplo, su dirección IP, sus preferencias, su historial de navegación, o simplemente el comportamiento que ha tenido al interactuar con los distintos elementos de dicha web.

Así, de acuerdo con la ley europea, debes pedir el consentimiento al uso de cookies a tus usuarios antes de que ninguna de ellas pueda ponerse en funcionamiento y empiece a recopilar sus datos personales. Ignorar esta norma puede traer consecuencias graves para tu negocio, ya que supone arriesgarte a recibir multas muy cuantiosas.

En el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la encargada de hacer cumplir el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Según la legislación española, infringir el RGPD puede conllevar una sanción de hasta 20 millones de euros, o del 4% de la facturación anual de la empresa. Recientemente, la AEPD ha impuesto su sanción récord: 6 millones de euros a la entidad bancaria La Caixa, por una infracción leve de los artículos 13 y 14 del RGPD, y por una infracción muy grave del artículo 6 del mismo reglamento.

En definitiva, lo mejor que puedes hacer por tu negocio es cumplir con la ley de protección de datos. Así, te aseguras evitar ser sancionado por la AEPD, pero también garantizas un entorno de transparencia y protección de la privacidad a tus usuarios.

Para ello, es necesario entender exactamente cuáles son los requerimientos del RGPD en cuanto a cómo debe ser el consentimiento que presten tus usuarios.

¿Qué dice el RGPD sobre el “consentimiento”? Con el RGPD el consentimiento al uso de cookies se convierte en la base jurídica bajo la cual las páginas web pueden procesar los datos personales de sus usuarios. Sin embargo, este consentimiento debe tener unas características muy concretas para que se considere válido según la ley.

De este modo, el consentimiento debe ser previo a cualquier procesamiento de datos, inequívoco y otorgado en base a una clara acción afirmativa. La información proporcionada debe ser clara y concisa, para que el consentimiento sea transparente. Además, los consentimientos de los usuarios deben ser documentados y almacenados de forma segura, y deben ser reversibles, para que los que deseen rectificar su decisión puedan hacerlo de forma sencilla. Por último, el consentimiento debe renovarse cada cierto tiempo, tras pasar un periodo adecuado, que, en el caso de España, la AEPD ha establecido no debe ser superior a 24 meses.

Todos estos requerimientos hacen que sea bastante complicado cumplir con la ley desde un punto de vista técnico. Esto es debido a que se requiere encontrar, clasificar y bloquear todas las cookies de una web, además de informar de su finalidad, proveedor y duración, y de proporcionar opciones de aceptación o rechazo para cada tipo de cookie antes de que se activen. La solución más sencilla es implementar en tu página web una Plataforma de Gestión del Consentimiento (CMP, del inglés Consent Management Platform), entre las que destaca Cookiebot.

Cookiebot: cumple con la ley de la forma más completa La CMP Cookiebot es la plataforma de gestión del consentimiento líder a nivel mundial, ya que es la única en el mundo que permite que tu uso de cookies cumpla totalmente la ley de protección de datos europea, además de otras leyes de protección de datos internacionales.

Cookiebot™ cuenta con una tecnología de escaneo inigualable, que es capaz de detectar todas las cookies y rastreadores de una web, para después bloquearlos automáticamente. Cookiebot™ impide que se activen las tecnologías de seguimiento de tu web, tanto propias como de terceros, hasta que se haya obtenido un consentimiento previo e inequívoco del usuario.

Para ello, Cookiebot™ pone a disposición de los visitantes de tu web un aviso o banner de consentimiento de cookies. En este aviso, se muestran las distintas categorías de cookies según su función que están presentes en la web, y se ofrece la posibilidad de rechazar o aceptar cada una de ellas de forma individual.

Lo que diferencia a Cookiebot™ de otras plataformas de gestión de consentimiento es que su escáner de cookies verdaderamente es capaz de detectar todas las cookies presentes en una web. Sin embargo, otras plataformas no pueden descubrir la presencia de las cookies que se encuentran más escondidas, aquellas que están enmascaradas por una, dos o más cookies (lo que se conoce como troyanos). Así, Cookiebot™ es la única CMP que garantiza un verdadero consentimiento al uso de cookies (cookie consent) de acuerdo con el RGPD.

