La Superliga Europea: las consecuencias de un proyecto fallido, en tres días

El informe, redactado, por el periodista Tomás Elías González Benítez estudia las consecuencias de la debacle de la Superliga Europea para clubes y dirigentes. La UEFA venció, en 72 horas, a los doce equipos fundadores. Los efectos de la crisis europea comienzan a manifestarse.

Los errores que condenan la Superliga Europea El fracaso de la Superliga Europea se ha producido en un tiempo récord. Varios errores de los doce equipos fundadores han marcado la ruptura total del proyecto. La falta de unión y organización 'ha goleado' a los grandes de Europa.

Como primer error, se puede señalar la ausencia comunicativa y de transparencia. El proyecto se expuso con un comunicado de prensa, como el del FC Barcelona.

La Superliga Europea, con los mejores clubes del continente, demandaba una presentación única, con la exposición de todos los representantes.

Por otro lado, la UEFA siempre ha ido un paso por delante de los equipos participantes en la competición europea.

El organismo estaba preparado para todos los movimientos de los fundadores del proyecto. La imagen de Florentino Pérez El presidente del Real Madrid y la Superliga Europea, Florentino Pérez, ha sido el más dañado. Su imagen y reputación se ha visto muy afectada con el rechazo y abandono de la nueva competición europea.

De hecho, se ha quedado solo en la defensa y continuidad de la Superliga Europea. Pese a que el FC Barcelona no se ha retirado completamente, el club culé sí ha reconocido la necesidad de cambios.

La presencia de Florentino Pérez, en un medio de comunicación con poca audiencia, para explicar el proyecto no ha sido su mejor decisión.

Además, el presidente del Real Madrid afirmó que los jóvenes, de hoy en día, no son consumidores del fútbol actual.

Unas declaraciones que provocaron el enfrentamiento con un sector, que horas después, se ha manifestado en los aledaños de los estadios.

“El fútbol es de los aficionados”, han repetido los seguidores de todos los equipos implicados. Dimisiones en los clubes ingleses Los clubes ingleses fueron los primeros en dar el paso hacia la retirada del proyecto. Y, son los primeros en recibir las consecuencias. La BBC publicaba, en un artículo, que los dirigentes de los equipos fundadores están siendo obligados a abandonar sus cargos.

A través de un comunicado de prensa, el Manchester United anunció la renuncia de Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del club.

Lo mismo ha ocurrido con Tom Werner, que deja elgrupo asesor para las retransmisiones televisivas del Liverpool. Y, el director general del Manchester City, Ferran Soriano; y Vinai Venkatesham, del Arsenal, dimiten del grupo asesor de estrategia de la Premier League. El abandono del proyecto La marcha de los diferentes equipos traerá consecuencias, según Florentino Pérez. Las cláusulas del contrato señalan las repercusiones de no cumplimiento.

Menos FC Barcelona y Real Madrid, todos los demás deberán enfrentarse a una posible multa económica.

Desde el primer momento en el que salió a la luz el plan europeo, los jugadores de los equipos han rechazado el proyecto.

Muchos conocieron el comienzo de la Superliga Europea, en el mismo instante en el que se publicó la nota de prensa. Incluso, jugadores de los equipos fundadores. Consecuencias para la UEFA Pese a la victoria de la UEFA, frente a los equipos de la Superliga Europea, el organismo también se ha visto afectado por la crisis.

Los doce clubes más importantes de Europa han demandado un cambio, y la UEFA debe responder, al menos, escuchando sus condiciones.

De hecho, la UEFA presentó el nuevo formato de Champions, en medio del temporal de la Superliga para combatir el argumento de los equipos. Bayern de Múnich y Manchester City Los equipos que, verdaderamente, salen reforzados de la crisis de la Superliga Europea son Bayern de Múnich y Manchester City.

Dos grandes de Europa, que rechazaron de primera, la Superliga Europea, y se quedaron al lado de la UEFA. Conclusiones En solo tres días, la Superliga Europea se despidió. La competición, pese a no disputarse, tiene consecuencias para todos los implicados.

