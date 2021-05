Uno de cada dos españoles no cambia nunca sus contraseñas de Internet Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 11:59 h (CET) Con motivo de la celebración, hoy jueves 6 de mayo del Día Mundial de las Contraseñas, la empresa de ciberseguridad S2 Grupo ha destacado que, en un mundo hiperconectado, son un elemento esencial para mantener la privacidad y seguridad en todas las cuentas y dispositivos conectados a la red que utiliza cada usuario Según una encuesta realizada por S2 Grupo desde su blog Hijosdigitales.es, se ha podido saber que el 56% de los usuarios confirman no cambiar nunca sus contraseñas y las utilizan durante años. Y más del 42% aseguran utilizar la misma clave para todo.

“Hay que tener en cuenta algo en el mundo de la red. Y es que cuanto más robusta sea una contraseña, más difícil lo van a tener los ciberdelincuentes para acceder a los datos. Nadie concibe salir de casa y dejar la puerta abierta. Pues eso es lo que hace mucha gente en Internet cuando su contraseña es débil, la misma durante años o la misma en todos los perfiles”, ha declarado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

“Todavía se piensa muchas veces que ´cómo un ciberatacante va a ir a por mis datos´. Sin embargo, la reflexión debería ser otra: ´por qué no?´ . Ls fotos, las conversaciones, los contactos, las claves de acceso al banco, etc., valen muchísimo más de lo que a priori se puede pensar en el mercado negro de la ciberdelincuencia. Se pagan fortunas a cambio de datos”, ha asegurado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

El equipo de expertos de S2 Grupo ha elaborado un decálogo con 10 consejos para crear buenas contraseñas:

No utilizar datos familiares.- esto dejaría más expuestas a personas conocidas o a contactos de las redes sociales. Evitar palabras o series de números.- Los hackers utilizan sistemas automáticos para descifrar contraseñas que hacen uso de diccionarios de palabras y generan combinaciones de números. Según estudios realizados recientemente, las peores contraseñas son ‘123456’, ‘password’, ‘abc123’, ‘qwerty’, etc. Escoger contraseñas robustas.- Las claves han de tener 8 caracteres mínimo, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos del teclado. Nunca “guardar la contraseña”.- Aunque es una medida muy cómoda que el navegador recuerde la contraseña, se puede comprometer seriamente la privacidad. Escoger claves memorizables pero que no sean adivinables.- Para que recordarlas no sea un problema, se puede utilizar alguna palabra o combinación de números que sea familiar y acompañarlo del resto de elemento de una contraseña robusta, por ejemplo. Utilizar claves diferentes para cada servicio.- Si se utiliza un mismo código para todo y éste es descifrado por un ciberatacante, se estará comprometiendo la seguridad de todos los servicios y dispositivos de un individuo. Por este motivo, es esencial que sean diferentes. Cambiar las contraseñas periódicamente.- Si se quiere incrementar la seguridad, es muy importante renovar los passwords periódicamente. De esta forma se evitará que si en algún momento otra persona pudo tener acceso a ellos, pueda utilizarlos. Mantenerlas en secreto.- La mejor forma de que otras personas no puedan acceder a las cuentas es no compartirlas contraseñas con nadie. Anotarlas en un lugar seguro.- Si se quiere registrarlas en algún lugar por si se olvidan, es aconsejable hacerlo en algún lugar seguro en el hogar y nunca hacerlo en el ordenador, la tablet o el smartphone. Uso de aplicaciones.- Cada vez hay mayor número de apps que pueden ayudar a cifrar las claves para salvaguardarlas de una forma adecuada y poder recordarlas en caso de que sea necesario. Hijosdigitales.es

Este blog desarrollado por S2 Grupo cuenta con más de 10.000 visitas diarias de todo el mundo y se ha consolidado como un punto de encuentro de padres e hijos para fomentar el uso seguro de la tecnología.

En él trabaja un grupo de profesionales especializados en seguridad, redes sociales y tecnología con el objetivo de ofrecer información de interés que sea de ayuda para colectivos que pueden estar desprotegidos si hacen un uso inadecuado de este tipo de dispositivos y herramientas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas EmpresasenNavarra.com, el primer buscador de empresas especifico de Navarra "E-Res Salud": la transformación de la Medicina de actos en procesos ¿Es imprescindible el inglés en el mundo laboral? por Centro Estudios Madrid The Simple Rent, continúa imparable, alcanzando la franquicia nº80 en el primer trimestre del año Lanzamiento de El despertar de Ukhat, primera entrega de la SAGA HAKBAI