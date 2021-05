Turismo de Canarias y Ostelea renuevan su programa de formación que ya cuenta con más de 1.200 inscritos Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 17:11 h (CET) Los profesionales del sector se benefician de los 55 cursos online de Promotur, que persiguen que el destino afronte con éxito la vuelta a la normalidad turística en un panorama más competitivo La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, ha renovado su programa de formación con la escuela internacional de management turístico Ostelea, que supera ya los 1.200 inscritos en su segundo año de existencia.

La renovación del acuerdo vuelve a incluir 30 plazas becadas para profesionales que desempeñen su labor en Canarias, como las que ya se adjudicaron en 2020. Estas plazas contarán con ayudas económicas ofrecidas por Ostelea que podrán llegar hasta los 6.000 euros en función del programa formativo y modalidad elegida por el alumno, siempre que se cumplan los requisitos de admisión de la escuela.

Fue en 2020 cuando ambas entidades firmaron un acuerdo que suponía la puesta en marcha de diez cursos individuales a distancia. Tras la gran acogida recibida, a principios del actual ejercicio Promotur Turismo de Islas Canarias renovó su plataforma de formación y desarrollo de competencias para profesionales canarios del turismo y, por lo tanto, también su apuesta por Ostelea.

En el catálogo de esta formación de alta cualificación se integran áreas como Revenue Management, MICE, Food and Beverage (F&B), Marketing, Turismo Internacional y Hospitality MBA. De estos diez cursos ofrecidos por Ostelea durante el primer año del acuerdo se mantienen actualmente los ocho más demandados. Este listado lo encabezan las dos formaciones enfocadas en el revenue management (conjunto de herramientas analíticas que predicen el comportamiento del consumidor en un nivel de micromercado y optimiza la disponibilidad y precio del producto para maximizar el crecimiento de los ingresos), que superan los 230 inscritos, respectivamente. Otras materias con gran acogida son aquellas que versan sobre marketing digital, planificación de eventos o el departamento de F&B, todos ellos superando, con creces, el aforo medio, que se encuentra en 65 alumnos por curso.

Además, el nuevo acuerdo también incorpora dos cursos novedosos bajo las temáticas de Turismo Sostenible y Transformación Digital en el Turismo. Con un formato similar a los anteriores, ambas iniciativas reflejan la apuesta por la innovación y la sostenibilidad del proyecto, a la vez que ponen en manifiesto la creciente demanda de los profesionales del sector por estas áreas. De hecho, ambos cursos cuentan con una excelente nota media de 5/5, no muy lejos de la media global de los cursos, que se encuentra en un 4,6.

Con más de 2.200 alumnos en total, casi un año después de su lanzamiento, la plataforma de formación y desarrollo de competencias para profesionales canarios del turismo continúa creciendo y demostrando el afán de desarrollo y superación del sector en estos momentos de cambio. A los 55 cursos que se encuentran activos actualmente, a lo largo de los próximos meses se seguirán sumando formaciones y contenidos inéditos impartidos por profesionales en activo del sector y por el Instituto Canario de Turismo.

“Resulta esencial que cuando los visitantes regresen de nuevo a las Islas se encuentren con un destino de mayor calidad, más digitalizado y mucho más moderno, para lo que estos cursos formativos se han convertido en herramientas fundamentales para unos profesionales del sector que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y han realizado un encomiable ejercicio de resiliencia ante la crisis desatada por la pandemia”, explica la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y consejera delegada de Promotur Turismo de Islas Canarias, Yaiza Castilla.

Además, Castilla resalta la importancia de que empresas internacionales con tanto prestigio como Ostelea se hayan convertido en aliadas de Turismo de Canarias dentro de esta estrategia “que persigue que el destino afronte la vuelta a la normalidad turística con éxito en un panorama más competitivo”.

La plataforma continuará ofreciendo, de manera 100% bonificada, oportunidades para desarrollar y perfeccionar competencias en áreas como la innovación, digitalización, marketing, ventas y gestión turística, con el objetivo de salir reforzados para afrontar una nueva normalidad pos-COVID.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Análisis de los datos de paro de abril y proyección para mayo 2021 Turismo de Canarias y Ostelea renuevan su programa de formación que ya cuenta con más de 1.200 inscritos AleaSoft: Precios altos: la preocupación de los grandes consumidores y la oportunidad para las renovables El respeto por el medio ambiente, factor en auge al elegir empresa de construcción, señala Grupo Especta Alufase recuerda la importancia de contar con andamios homologados de acuerdo a la legislación vigente