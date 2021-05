El Grupo Deutsche Post DHL cuadruplica el beneficio neto y vuelve a aumentar sus estimaciones Comunicae

miércoles, 5 de mayo de 2021, 15:45 h (CET) El Grupo da continuidad al resultado récord de 2020 y triplica su EBIT hasta los 1.900 millones de euros en el primer trimestre de 2021. El beneficio neto se dispara hasta los 1.200 millones de euros. Los ingresos del Grupo aumentan significativamente hasta los 18.900 millones de euros. Se logra un crecimiento orgánico del 26% El Grupo Deutsche Post DHL, la empresa de logística líder en el mundo, siguió creciendo de forma dinámica en el primer trimestre de 2021. El Grupo aumentó significativamente sus ingresos en un 22,0%, hasta alcanzar los 18.900 millones de euros. El beneficio operativo (EBIT) se triplicó, hasta alcanzar los 1.900 millones de euros, convirtiéndose en el trimestre de apertura más fuerte de la historia.

Las cinco divisiones lograron aumentar significativamente el EBIT. El Grupo, incluso, superó ligeramente las cifras trimestrales preliminares publicadas en abril. Con su amplia oferta de servicios logísticos, el Grupo Deutsche Post DHL se benefició del continuo y fuerte impulso del e-commerce global y de la simultánea recuperación del comercio mundial. En el contexto de los buenos resultados, el Grupo Deutsche Post DHL ha aumentado sus objetivos a corto y medio plazo: para 2021, el Grupo espera un EBIT de más de 6.700 millones de euros y un flujo de caja libre de más de 3.000 millones de euros. Para 2023, la compañía prevé un EBIT de más de 7.000 millones de euros.

"Hemos tenido el mejor trimestre de apertura de la historia y hemos podido desplegar toda nuestra fuerza como Grupo. Nuestras cinco divisiones están en vías de crecimiento y se encuentran en una posición ideal para beneficiarse del continuo auge del e-commerce y del resurgimiento del comercio mundial. Nuestros 570.000 empleados están operando nuestras redes con más eficiencia que nunca. Esto me hace ser optimista sobre el futuro", ha dicho Frank Appel, CEO del Grupo Deutsche Post DHL.

Los objetivos a corto y medio plazo han aumentado considerablemente: EBIT de más de 6.700 millones de euros en 2021; más de 7.000 millones de euros en 2023

Con el fin de mejorar los resultados del primer trimestre de 2021, el Grupo ha aumentado considerablemente sus previsiones de beneficios para el año fiscal actual y sus objetivos a medio plazo:

En 2021, el Grupo espera que el EBIT aumente a más de 6.700 millones de euros (anteriormente se estimaba significativamente superior a 5.600 millones de euros) y el flujo de caja libre a más de 3.000 millones de euros (anteriormente se estimaba significativamente superior a 2.300 millones de euros), con una inversión bruta de alrededor de 3.800 millones de euros (anteriormente se estimaba alrededor de 3.400 millones de euros).

De cara al año 2023, el Grupo Deutsche Post DHL espera un EBIT de más de 7.000 millones de euros, frente a una previsión anterior de más de 6.000 millones de euros. Esta evolución también se refleja en una mayor previsión de flujo de caja libre acumulado de alrededor de 9.000 millones de euros (anteriormente la estimación era de 7.500 a 8.500 millones de euros) de 2021 a 2023. En el mismo periodo, el Grupo invertirá ahora alrededor de 11.000 millones de euros (anteriormente la inversión prevista era de entre 9.500 y 10.500 millones de euros) en sus redes.

"Gracias a nuestras inversiones estratégicas en nuestras redes, hoy estamos en condiciones de beneficiarnos del aumento de la demanda, mejorando al mismo tiempo nuestra eficiencia. Esperamos seguir creciendo en los próximos trimestres, aunque las tasas de crecimiento se normalicen con el tiempo. Por lo tanto, estamos intensificando las inversiones en nuestra infraestructura para poder seguir atendiendo de forma óptima los mayores volúmenes de envíos", ha indicado Frank Appel.

Progreso sustancial y constante en el flujo de caja. Un flujo de caja libre extraordinariamente fuerte

En el primer trimestre de 2021, el flujo de caja operativo del Grupo se triplicó hasta alcanzar los 2.500 millones de euros (Q1 2020: 750 millones de euros). La excelente situación financiera del Grupo volvió a mejorar con un flujo de caja libre de 1.200 millones de euros (Q1 2020: -409 millones de euros). Además de la evolución positiva de los beneficios, también tuvo un efecto positivo una menor salida de efectivo de 664 millones de euros, por la variación del capital circulante.

“Destaca especialmente la evolución del flujo de caja libre. Este trimestre hemos logrado un resultado extraordinariamente positivo con un flujo de caja libre de 1.200 millones de euros. Este rendimiento es aún más impresionante si se tiene en cuenta que el flujo de caja libre ha sido históricamente negativo en el primer trimestre. Las mejoras estructurales nos permiten aumentar nuestra previsión de flujo de caja libre, al tiempo que invertimos más", ha dicho la Directora Financiera Melanie Kreis.

Aumento de las inversiones; el beneficio neto aumenta en unos 900 millones de euros

La empresa ha invertido 583 millones de euros, en todas las divisiones, en el primer trimestre de 2021 (Q1 2020: 453 millones de euros).

En general, el Grupo Deutsche Post DHL generó un beneficio neto tras las participaciones no dominantes de 1.200 millones de euros en el primer trimestre de 2021 (Q1 2020: 301 millones de euros). En consecuencia, el beneficio básico por acción ascendió a 0,96 euros, frente a los 0,24 euros de hace un año.

Todas las divisiones aumentan sus ingresos y beneficios en el primer trimestre de 2021

En el primer trimestre de 2021, las cinco divisiones lograron aumentar sus ingresos y obtener resultados positivos. Las divisiones Express, eCommerce Solutions y Post & Parcel Alemania se beneficiaron, especialmente, del impulso que ha experimentado el e-commerce, lo que se tradujo en un fuerte aumento de los volúmenes de envío en el negocio de la mensajería nacional e internacional. Gracias a la elevada utilización de sus redes, las divisiones lograron un importante aumento de los beneficios. Global Forwarding, Freight y Supply Chain y también Express se beneficiaron especialmente de la rápida recuperación del comercio mundial y del creciente negocio B2B.

Express: utilización óptima de la red mundial, margen EBIT del 17,5%

La división Express pudo utilizar muy bien su infraestructura global única, en particular sus capacidades de vuelos internacionales y así generó un extraordinario EBIT de 961 millones de euros (Q1 2020: 393 millones de euros). Los ingresos aumentaron un 32,5% hasta los 5.500 millones de euros. Los volúmenes en el negocio express Time Definite International (TDI) alcanzaron un crecimiento porcentual de dos dígitos, en todas las regiones del mundo. El crecimiento global fue del 26,3%. Con un 17,5%, el margen EBIT superó significativamente la cifra del año anterior (Q1 2020: 9,5%)

eCommerce Solutions: las mayores tasas de crecimiento del Grupo

El volumen de envíos aumentó considerablemente en todas las regiones. El crecimiento fue especialmente dinámico en Estados Unidos y los Países Bajos. Así, los ingresos evolucionaron positivamente, aumentando un 46,0% hasta los 1.500 millones de euros. Sobre esta base, la división pudo aumentar considerablemente el EBIT, pasando de 6 millones de euros, en el trimestre del año anterior, a 117 millones de euros en el primer trimestre de 2021. La división aumentó significativamente su rentabilidad en el negocio de mensajería internacional, gracias a una mayor utilización de sus redes. El margen de EBIT aumentó en el último trimestre hasta el 8,0% (Q1 2020: 0,6%) y, por lo tanto, ya estaba por encima del objetivo a largo plazo del 5%.

Global Forwarding, Freight: aumento de los ingresos y los beneficios a pesar de las escasas capacidades

Global Forwarding, Freight aumentó sus ingresos un 32,7%, hasta 4.800 millones de euros, en un entorno caracterizado por la continua escasez de capacidad en los mercados de transporte internacional. La capacidad de carga adicional en los aviones de pasajeros internacionales siguió siendo limitada. También escaseó el espacio de carga en el mar. El notable aumento del comercio mundial intensificó aún más las tendencias de precios y márgenes. En un entorno difícil con una mayor competencia por la capacidad de transporte disponible, la división consiguió aumentar el volumen de carga aérea en un 18,2%, mientras que el volumen de carga marítima aumentó un 8,8%. El principal motor fue el negocio en Asia. Gracias a la mejora de la productividad, la división consiguió aumentar significativamente el ratio de conversión EBIT/Beneficio Bruto. El EBIT ascendió a 216 millones de euros (Q1 2020: 74 millones de euros), el margen EBIT subió al 4,5% (Q1 2020: 2,1%).

Supply Chain: vuelve a crecer gracias a la recuperación de la actividad de los clientes

Tras la recuperación de la actividad de los clientes en el cuarto trimestre de 2020, esta tendencia se mantuvo en el primer trimestre de 2021. De este modo, la división pudo aumentar sus ingresos un 0,3%, respectivamente, un 4,7% de forma orgánica, hasta los 3.200 millones de euros, en comparación con el trimestre del año anterior. Supply Chain también se benefició de las medidas de costes y de los avances en estandarización y digitalización. El EBIT alcanzó los 167 millones de euros (Q1 2020: 105 millones de euros). Supply Chain vuelve a estar en el camino del crecimiento. El margen de EBIT del 5,2% (Q1 2020: 3,2%) vuelve al nivel objetivo de alrededor del 5%.

Post&Parcel Alemania: nuevo aumento de los beneficios gracias al gran impulso constante del negocio de la paquetería

El EBIT de Post&Parcel Alemania ascendió a 556 millones de euros en el primer trimestre (Q1 2020: 334 millones de euros). Los ingresos y los beneficios se vieron de nuevo impulsados por la continua fortaleza del e-commerce. El volumen de envíos de paquetes siguió creciendo de forma dinámica en un 41,3% como resultado de la limitada disponibilidad de puntos de venta en muchos lugares. El negocio de la correspondencia volvió a registrar un importante descenso, con un 9,5% menos, impulsado, sobre todo, por la falta de interés de los clientes en el marketing de diálogo. Así, el descenso del volumen fue significativamente mayor en comparación con la tendencia a largo plazo. Los ingresos, de 4.600 millones de euros, aumentaron un 15,1% respecto al año anterior.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ideal Standard nombra a Jordi Puig y Carlos Bañuls nuevos Responsables del Departamento de Prescripción "Recuperemos la ilusión", la nueva campaña de viajes para personal sanitario de Aventúrate a viajar DigDash, un referente del BI en Francia, firma un acuerdo de colaboración y distribución con Solindata Arranca la primera edición de Arehucas Top Bartender Santiago acogerá en noviembre a más de medio millar de personas en un congreso de protocolo