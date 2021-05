Restaurantes a domicilio Linares: Las opiniones acerca de La Llorona Emprendedores de Hoy

martes, 4 de mayo de 2021, 17:55 h (CET)

Todo el sabor, color, variedad y tradición de los fogones ancestrales mexicanos llegaron para quedarse en Andalucía. Cientos de comensales satisfechos confirman que en La Llorona Mexican Food Experience se encuentra la mejor opción para impregnarse de la cultura del país centroamericano a través de su reconocida gastronomía.

En la provincia de Jaén, ciudad de Linares, funciona este restaurante que se ha adaptado a los tiempos de confinamiento para ofrecer servicio a domicilio. Un almuerzo o cena con tacos, enchiladas, burritos, hamburguesas, ensaladas, menú para vegetarianos, y bebidas tradicionales aztecas como tequila, mezcal o gaseosas hechas de frutas naturales, pueden planificarse para degustar en casa los platillos de La Llorona, ya sea para compartir en familia o con amigos.

A través del portal web oficial de La Llorona los apasionados de la gastronomía mexicana, o quienes opten por degustar algo diferente, pueden ojear el menú y obtener toda la información necesaria para disfrutar la experiencia de dejar entrar a sus casas la magia de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Los pedidos se pueden realizar por teléfono o a través de las plataformas de reparto Uber Eats, Just Eat o Glovo.

El restaurante está abierto, tanto en su sede física, como en servicio a domicilio de martes a domingo, de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. Les recomendamos revisar el horario en el portal web ya que va variando según las restricciones por la pandemia.

¿Cuáles son las opiniones sobre La Llorona? Marcadas con cinco estrellas, las opiniones sobre la comida, el servicio, la calidad de los ingredientes y la variedad que ofrece el menú están a la orden del día. Cientos de personas han quedado realmente satisfechas tras su experiencia degustando la oferta gastronómica de La Llorona.

“Recomendable 100%. Auténtico mexicano! Merece totalmente la pena, un lujo tener un restaurante así en Linares! Volcanes de pastor top!”, escribió la usuaria “CristinaF1307” en la página Tripadvisor.

Otra opinión demuestra el encanto de la experiencia gastronómica: “Hemos cenado un par de veces allí y nos encanta. Desde los platillos hasta los cócteles, recomiendo la margarita de hibisco, deliciosa! Probamos varias opciones y estaba todo muy bueno, de lo más parecido a México que he probado en España. Repetiremos muchas veces”, expresó “Marcela O”.

En internet también recomiendan el restaurante La Llorona: “Linares guarda un secreto, un rinconcito de México que te transporta a las taquerías callejeras de pastor, a la textura de las carnitas de Michoacán, al olor a lima fresca y cilantro, a las potentes salsas de chile, al guacamole de la abuela…”.

Basta con hacer una llamada para tener en casa esta experiencia a la que invitan los chefs mexicanos Javier González y compartir el festín de sabores que promete el mensaje publicado en el portal de La Llorona sobre su comida: “¡Otra forma de subir al cielo!”.

