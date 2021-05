El Concurso Cocinero del Año lanza los primeros cursos de inglés para chefs a distancia Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 14:27 h (CET) La iniciativa nace con el objetivo de potenciar el inglés entre uno de los colectivos profesionales con menor nivel en comparación con el resto de países europeos. Esta importante barrera idiomática impide exportar e internacionalizar una de las mejores cocinas del mundo fuera del país El Concurso Cocinero del Año, en colaboración con Wake Up! Formación, lanzará el próximo 1 de junio los primeros cursos intensivos de inglés a distancia especializados y enfocados a los chefs profesionales de toda España. La iniciativa nace de la necesidad de elevar el nivel de inglés de la mayoría de profesionales de la cocina de origen nacional, que se encuentra entre los más bajos del continente europeo.

“Este país una de las mejores cocinas del mundo con un problema gravísimo: la internacionalización”, explica Alfonso Pastor, presidente del Concurso Cocinero del Año, aludiendo al “bajo nivel de inglés del colectivo de chefs del país”. Para solucionarlo, el concurso de cocina más famoso de España se ha aliado con la empresa líder de formación empresarial a distancia Wake Up! Formación para crear los primeros cursos de inglés a distancia especializados en lenguaje para chefs.

“Con estos cursos, los cocineros aprenderán el vocabulario especializado en cocina y la gramática básica para poder desenvolverse en cualquier restaurante del mundo”, indica Pastor. Además, el hecho de realizarlos a distancia se adapta perfectamente a las necesidades personales y a la falta de tiempo de este colectivo, que acostumbra a abandonar la formación contínua a una edad muy temprana.

En palabras de Juan Barona, director general de WakeUp-Formación: “Desde WakeUp-Formación se cree en la personalización de la formación y en la necesidad de adaptarse a la realidad de cada sector. Por ello se ha planificado esta acción formativa para dar respuesta a las necesidades concretas que tienen los chefs para aprender inglés de la forma más práctica y eficaz según su actividad y sus proyecciones profesionales”.

El programa formativo de tres meses de inglés para cocineros se basa en el sistema Blended learning, un híbrido entre la formación online y la tele presencial. A través de este, los alumnos acceden a una experiencia formativa que combina y suma las ventajas de la formación en modalidad presencial con las ventajas de la formación en modalidad e-learning con la finalidad de incrementar la empleabilidad y la proyección internacional.

Entre las unidades que se impartirán, lideradas por profesores con experiencia internacional en empresas dedicadas a la restauración, se encuentran las sesiones dedicadas a las distintas variedades de pescados y mariscos, vegetales, legumbres, carnes, aves o frutas. Los alumnos también aprenderán verbos, expresiones y vocabulario relacionado con los utensilios, los equipos y las técnicas de cocina e, incluso, la forma de comunicarse con los clientes según su procedencia.

La primera edición del curso, que empezará el próximo 1 de junio y finalizará el 31 de agosto, se impartirá en sesiones intensivas y tendrá una duración de tres meses. Las clases tendrán lugar los Domingos y Lunes a través de la plataforma Zoom, en grupos de máximo cinco personas y adaptadas a la escala de nivel Cambridge Assessment English.

Todos aquellos que estén interesados en inscribirse a uno de estos cursos pueden enviar un correo a: caterdata@wakeupformacion.es o llamar al +34 666 749 544.

Sobre el Concurso Cocinero del Año

El Concurso Cocinero del Año es un concurso transparente y prestigioso para cocineros profesionales residentes en España. Consta de cuatro rondas preliminares en las que se eligen a los finalistas que compiten entre ellos en la gran final en Alimentaria, la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo, desde hace ya más de 15 años.

El origen del concurso se encuentra en España, donde fue apadrinado por Martín Berasategui en 2004. Durante los siguientes años, el Concurso Cocinero del Año se convierte en el evento gastronómico más seguido en los medios de comunicación españoles. En 2010 Koch des Jahres es el primer paso hacia la internacionalización del concurso, se traslada a Alemania. Jordi Cruz, el primer ganador del concurso español (2006), que más tarde fue galardonado con dos estrellas Michelin. Sebastián Frank, quien ganó la primera edición del concurso alemán, también fue honrado poco después de su victoria con una estrella Michelin.

