Comprender los números es cada vez más importante en el mundo actual, por numerosweb.com Comunicae

lunes, 3 de mayo de 2021, 14:15 h (CET) Los números acompañan al ser humano desde que este pudo comenzar a crear conceptos abstractos. Si bien siempre han sido necesarios en ciencia para comprender y explicar el universo, en la actualidad se han tornado más importantes ya que forman parte indisociable del mundo digital Los números son los que, en última instancia, escriben y sustentan todo el universo digital en el que se vive cuando se accede a Internet. En otras palabras son los ladrillos, pero también los planos, las columnas, los cimientos… todo lo que sustenta ese universo. Por ese motivo tan solo quienes comprendan bien los números pueden ser capaces de llegar a comprender toda la arquitectura de internet, y moverse entre esas construcciones de forma segura.

Bajo esa premisa, la enciclopedia de números en español, numerosweb.com, está preparando novedades para ampliar toda la información disponible sobre números. De este modo los usuarios podrán obtener información práctica, relevante y útil de casi todos los números, incluso aquellos con una elevada cantidad de cifras.

Poner a disposición de los internautas toda la información sobre números disponible es la vocación con la que nació la página numerosweb.com. Tras ella se encuentra un enamorado de las matemáticas que concibe los números como la máxima expresión de orden y belleza de la naturaleza.

Según el creador de numerosweb.com, los números están en todas partes: en internet, por supuesto, pero también en la naturaleza, basta con mirar la espiral perfecta que forma una concha de caracol para darse cuenta, y también en el arte, como por ejemplo en la música. Actualmente la seguridad en internet y las cadenas de blockchain utilizadas para crear criptodivisas se alimentan de números primos para funcionar. Esta es una de las propiedades de los números que se pueden descubrir en la web.

Pero a parte de esto, hoy en día los algoritmos rigen nuestras vidas, y saber qué son y en qué consisten es importante, ya que se trata de un nuevo lenguaje hablado con números y quien no lo hable será un analfabeto en este nuevo mundo digital. De este modo, es imprescindible al menos tener unas mínimas nociones que permitan a las personas comprender este nuevo entorno digital en el que se mueven cada día. Sin duda aprender más sobre los números y sus propiedades es un primer paso, el siguiente consiste en estudiar las relaciones entre ellos, aunque eso ya no entra dentro de los objetivos de la web, de momento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.