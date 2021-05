​Promueven actividades culturales en Tixpéhual, México La era tecnológica se está apoderando tanto que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de actividades que hace 20 años los niños compartían Carlos Javier Jarquín

sábado, 1 de mayo de 2021, 04:13 h (CET) Quienes promueven desinteresadamente la cultura, el arte y el deporte son merecedores de leales y copiosos aplausos, a través de lo que hacen nos demuestran que nunca debemos olvidar e ignorar nuestra cultura. Para ser gestor y promotor cultural no importa la edad, credo, clase social, color de piel ni tampoco importa en que región o país esté viviendo, actualmente el ciberespacio desde un clic nos brinda la grandiosa oportunidad de dar a conocer al mundo lo estupendo que se produce en nuestra ciudad-región, especialmente en lo literario, empresarial, cultural y artístico.

El escritor, poeta, columnista, gestor, promotor y periodista cultural mexicano Alejandro Rejón Huchin (n,1997) es un joven comprometido en promover el arte y la cultura, es fundador y presidente de la Asociación de Innovación y Asesoría Cultural de Yucatán (AIACY), esta asociación tiene como objetivo principal de promover el arte literario y cultural, recientemente en complicidad con el maestro, contador público, gestor y promotor cultural Manuel Jesús Navarrete, ex servidor público de Tixpéhual, realizaron con gran éxito el primer concurso de poesía de Tixpéhual, “un evento sin precedentes en el municipio, se rompió el récord de participantes con 36 personas, cuando se esperaban 10 en un principio, dichas actividades.

Sobre esta iniciativa Alejandro Rejón explicó: “Tiene el objetivo de descentralizar la cultura para ofrecer actividades que impulsen el talento artístico más allá de la capital del estado, desde una forma innovadora y que aporte al desarrollo social y cultural de los municipios del interior del estado, en este caso, que mejor que en Tixpéhual, un municipio que tiene antecedentes culturales muy marcados, con todo esto también dejar en claro, que no siempre sean las mismas autoridades quienes tomen el control de los programas culturales, sino que sea la ciudadanía que emerja a apoyar y apostar por impulsar algo muy necesario para el ser humano como lo es el ámbito cultural”.

Alejandro es autor de 4 poemarios y ha sido invitado a participar a numerosos festivales de poesía internacionales, su labor como gestor cultural excepcional, es director y fundador del Festival Internacional de Poesía de Tecoh, Yucatán. A través de un mensaje indicó: “Tixpéhual, México, tiene expresiones culturales muy diversas y ha sido cuna de agrupaciones culturales muy fuertes que han marcado la vida cultural peninsular, Tixpéhual es parte de Yucatán, un estado que es parte de la península que lleva su nombre en México. “se tiene registro que alrededor de los 40,s y 50,s existieron grupos fuertes de artistas y escritores en Tixpéhual, desgraciadamente todo esto se fue disolviendo poco a poco por diversas razones y lo que queremos es rescatar a un Tixpéhual como corazón fundamental de la cultura yucateca, y por qué no, hacer de Tixpéhual una capital internacional de la cultura con el paso de los años, esto como un proyecto a mediano plazo”.



La era tecnológica se está apoderando tanto que está provocando que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de actividades que hace 20 años los niños compartían gratamente en un ambiente único e inolvidable. Concurso de Kimbomba un rescate del patrimonio histórico de Yucatán, el pasado el 25 de abril se clausuró la “Primera exposición de juegos tradicionales de Yucatán en Tixpéhual”, sobre este evento Alejandro manifestó: La “Kimbomba” es un juego antiguo de antecedentes en la civilización maya, y de gran sincretismo entre los pueblos originarios y occidente, el juego consiste en un pedazo de madera ovalada (con forma de pelota) y un palo de aproximadamente 30 cm, en donde en su mecánica, hay un gran parecido con el béisbol. Infortunadamente el juego ha cruzado casi al olvido en las nuevas generaciones y con esta actividad realizada se busca rescatar y traer de vuelta estas viejas tradiciones valorando el patrimonio cultural de Yucatán y de México”.

El maestro Manuel Jesús Navarrete dijo que durante el mes de mayo seguirán realizando actividades culturales: “El próximo 8 de Mayo a las 8:p.m, tendrá lugar la Primera Noche de la gastronomía en Tixpéhual, un evento diseñado para dar a conocer a nivel nacional e internacional el sazón único de la gastronomía de Tixpéhual. Además añadió que el 24 de mayo será la clausura del concurso de bombas yucatecas, que son unos poemas cómicos y con una estructura muy peculiar que solo existen en el estado de Yucatán”.

De izquierda a derecha: Lizeth Pareja, ganadora del Primer concurso de poesía de Tixpéhual, Manuel Jesús Navarrete contador público, maestro, gestor y promotor cultural y Alejandro Rejon, escritor, poeta, gestor y cultural yucateco.

