Verisk es elegida como una de las mejores empresas para trabajar en España en 2021 Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:56 h (CET) Verisk alcanza la 22ª posición(1) en la categoría de 50 a 500 empleados. 9 de cada 10 empleados de Verisk afirman que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar. Han obtenido un nivel de confianza (Trust Index©) del 85% Verisk, líder mundial en análisis de datos, ha conseguido la 22 posición en la categoría 50 a 500 Empleados como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2021. El prestigioso Ranking, en su 19ª edición, fue anunciado en un evento virtual por la consultora Great Place to Work®, líder en la construcción y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los empleados y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, Verisk ha obtenido este reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que sus empleados están motivados por dar lo mejor de si mismos.

“Nuestros clientes confían en nosotros, por lo que es fundamental fomentar una cultura de alta confianza, colaborativa y basada en valores”, expresó Scott Stephenson, presidente y CEO de Verisk. “Este reconocimiento indica que seguimos ayudando a nuestros empleados a crecer y prosperar y vivir nuestros valores fundamentales de servir, agregar valor e innovar ”.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de colaboración interna (94%), la honestidad de los managers (92%) y accesibilidad de los managers y directivos (89%); entre otras cuestiones.

“Enhorabuena a Verisk por los magníficos resultados que ha obtenido. Observando sus resultados se percibe una cultura sólida donde los empleados están en el centro de la estrategia”, concluye Jaime Nardiz que es Director de Consultoría e Innovación dentro de Great Place to Work®.

Verisk ayuda a los clientes a gestionar el riesgo mediante el análisis de datos y proporciona información sobre los mercados de seguros, energía y servicios financieros, para que puedan tomar decisiones más rápidas e informadas. Los más de 9.000 empleados de la empresa en más de 30 ubicaciones en todo el mundo están comprometidos con hacer que el mundo sea más seguro y sostenible.

Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Sobre Verisk

Verisk (Nasdaq:VRSK) proporciona análisis predictivo y soluciones de apoyo a la toma de decisiones a clientes de los sectores de seguros, energía y mercados especializados, y servicios financieros. Más del 70 por ciento de FORTUNE 100 depende de las tecnologías avanzadas de la empresa para gestionar los riesgos, tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia operativa. Las soluciones analíticas de la compañía abordan la suscripción de seguros y las reclamaciones, el antifraude, el cumplimiento normativo, los recursos naturales, las catástrofes, la previsión económica, los riesgos geopolíticos, así como los asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Al celebrar su 50 aniversario, la compañía continúa apoyando un mundo más seguro y más fuerte, y fomenta una cultura inclusiva y diversa a la que todos los miembros del equipo sienten que pertenecen. Con más de 100 oficinas en casi 35 países, Verisk a obtenido la certificación de Great Place to Work en repetidas ocasiones. Para mas información, Verisk.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, and YouTube.

Para más información:

Alberto Canal

+1.201.469.4618

alberto.canal@verisk.com

1 Será desvelada el día del evento (28 de abril)

