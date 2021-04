Schaeffler recibe el premio "Red Dot Design Award" en dos categorías con OPTIME Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 14:05 h (CET) La solución de Condition Monitoring OPTIME es premiada en las categorías "Smart Product "e "Industrial Design". El premio confirma la fuerza innovadora de Schaeffler en el desarrollo de productos líderes de la Industria 4.0. La solución IoT inalámbrica OPTIME permite que el Condition Monitoring de las máquinas en los procesos de producción sea eficiente y rentable La innovadora solución de Condition Monitoring OPTIME ha sido galardonada con el premio "Red Dot Design Award" de este año en dos categorías. El jurado compuesto por diseñadores, profesores y periodistas de diversas áreas de especialización ha premiado OPTIME en las categorías "Smart Product" (producto inteligente) e "Industrial Design" (diseño industrial) confirmando así el excepcional diseño del producto, la estructura funcional y el alto nivel de innovación que demuestra la solución digital de servicio de Schaeffler. "Nuestra pasión por la tecnología y la innovación es un elemento clave de nuestro ADN," ha afirmado el Dr. Stefan Spindler, CEO Industrial de Schaeffler AG. "Que OPTIME reciba este premio demuestra que podemos ampliar con éxito nuestro programa de productos con servicios digitales que priorizan el beneficio para el cliente".

Los clientes se benefician del desarrollo centrado en las soluciones

Con este premio, Schaeffler se une a la lista de compañías ganadoras del "Red Dot Design Award", entre las que se encuentran empresas punteras de todo el mundo. "Recibir el premio "Red Dot Design Award" por OPTIME ha hecho que todos los que estaban implicados en este proyecto se sientan muy orgullosos", ha dicho Rauli Hantikainen, responsable de Industry 4.0 Strategic Business Field. "Para el desarrollo de OPTIME hemos establecido un ecosistema de partners, cada uno de los cuales con las principales tecnologías y competencias en sus respectivos campos. Al mismo tiempo, hemos colaborado estrechamente con nuestros clientes piloto, ya que el principio que rige el desarrollo ágil de los productos siempre ha sido conseguir el máximo beneficio para nuestros clientes". Schaeffler ha colaborado con LINK Design de Finlandia, como miembro de la red de empresas asociadas, en el diseño del producto de los sensores OPTIME y la experiencia de usuario de la aplicación OPTIME.

"Mientras avanzamos en nuestra agenda de digitalización, es fantástico ver que con el premio "Red Dot Design Award" ganamos en reconocimiento en el mercado", ha dicho Denis Wiegel, responsable de Sales Management y Marketing Industrial. "OPTIME es la evidencia de nuestra transformación y demuestra que en Schaeffler no solo pensamos creativamente, sino que también desarrollamos innovaciones revolucionarias, en un equipo diverso y ágil que colabora en igualdad de condiciones con partners internos y externos. Y esto es solo el comienzo".

Procesos de producción eficientes y rentables

Con OPTIME, Schaeffler persigue sistemáticamente su aspiración de contribuir activamente a dar forma a la transformación digital. Los servicios digitales que generan valor añadido para los clientes mediante los conocimientos expertos de Schaeffler desempeñan un papel fundamental en este sentido. OPTIME es una solución IoT inalámbrica que hace que el Condition Monitoring de las máquinas sea eficiente y rentable en los procesos de producción. La instalación y la puesta en servicio son tan sencillas que se pueden integrar sin problemas varios cientos de unidades en un solo día. Schaeffler ha resumido las ventajas que ofrece OPTIME bajo el principio "Plug. Play. Predict".

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

