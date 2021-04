Inteligencia digital & emocional: Claves para impulsar el éxito y manejar la incertidumbre Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 11:39 h (CET) Think&Action, empresa dedicada a la consultoría y el desarrollo de talento, que se definen como un "laboratorio de experiencias para el aprendizaje", celebra la 2ª edición de su #managementLAB y reúne en remoto a profesionales del mundo de la empresa y la psicología #managementLAB es un espacio de encuentro entre profesionales de distintos sectores para intercambiar ideas, compartir experiencias, impulsar el aprendizaje y conectar.

El tema que les ha reunido en esta ocasión ha sido “INTELIGENCIA D + E: Inteligencia Digital & Emocional”.

Fernando Botella, CEO de Think&Action, Business Trainer, experto en talento, liderazgo, innovación y transformación de las organizaciones; autor de 8 libros, siendo el último, Como entrenar la mente, publicado por Alienta, ha dado comienzo al evento destacando que la pandemia COVID19, que llegó a nuestras vidas hace poco más de un año, ha llegado a un mundo que ya viajaba a velocidad exponencial. Los cambios sociales y laborales se suceden a un ritmo vertiginoso, impulsados por una tecnología desbocada y en continua reinvención. Añadió que "la aparición del virus nos cogió a todos por sorpresa, pero, curiosamente, más que una revolución, lo que ha provocado ha sido una aceleración todavía mayor de una tendencia que ya venía apuntándose con fuerza en los últimos años: una nueva era, muy digital pero en clave muy humana".

En palabras de este ex directivo de la industria farmacéutica y experto en gestión y desarrollo de personas, innovación, Pensamiento Disruptivo, Habilidades Comerciales, el liderazgo y la transformación cultural: “Necesitamos profesionales “T”, con un talento muy específico para desempeñar una función concreta a la vez que son capaces de atender de una manera global y transversal todos los proyectos de la organización”.

Araceli García, Directora de Recursos Humanos de la División de Ciclos & Adquisiciones de Danone, ha puesto en valor la actitud del equipo internacional de la compañía al inicio de la pandemia cuando ante el entorno de dificultad e incertidumbre sacaron su mejor versión y se lanzaron a “salvar el mundo” con el propósito de “llevar alimentos allá donde los necesiten”. Además, ha reivindicado la necesidad de generar en las empresas espacios para compartir sus emociones, especialmente los líderes pues “los líderes se vuelven mucho más auténticos cuando son capaces de mostrar su vulnerabilidad”.

Por su parte, Luca Lazzarini, Responsable de Comunicación Comercial de Banco Mediolanum, ha señalado que “antes trabajar en banca daba prestigio y te aseguraba un buen salario, hoy competimos en mala imagen con los políticos” y ha recordado "la importancia de liderar adecuadamente las emociones en los momentos de dificultad puesto que en el ámbito financiero te pueden llevar a tomar decisiones muy dañinas. Las formas de comunicación y de acercarte a los clientes han cambiado y la adaptación es clave…Veamos las crisis como un acelerador."

Antonio Manzanera, Gerente de Atracción y Desarrollo de Talento en Enagás, ha señalado cómo el cambio cultural en el que estaban sumidos por razones estratégicas de la compañía les ha permitido adaptarse más rápido y más eficientemente al nuevo entorno provocado por la pandemia y ha puesto de manifiesto la relevancia que adquiere una comunicación frecuente, clara y transparente en los momentos de incertidumbre. El valor de la solidaridad y la coherencia, han sido fundamentales para el equipo de esta gran compañía.

Para cerrar el acto, la psicóloga y autora de Vidas en Positivo Ana Asensio ha recordado la importancia de las herramientas online, que ayudan a estar cerca aunque no sea de forma presencial. Ana ha recordado la importancia de “volver a los valores cuando el mundo tiembla”, también la necesidad ante transformaciones profundas de “soltar esquemas antiguos para dejar hueco al porvenir” y ha compartido los 10 ingredientes de la transformación organizativa: determinación, humildad, apertura, flexibilidad, compromiso, hermandad, confianza, acción, aceptación y renacimiento.

Desde Think&Action recuerdan la importancia para los profesionales de entrenar y mantenerse en continuo estado de aprendizaje para que en este entorno de cambios que se suceden a una velocidad exponencial, el talento no se vuelva obsoleto pronto y la capacidad de aportar valor se mantenga sostenible en el tiempo.

"Y tú…, ¿Estás trabajando para liderar tus emociones y dirigirlas hacia la consecución de los resultados, manejando la incertidumbre continua en la vivimos."

