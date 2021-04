Nattive Athletics: una innovadora forma de ganar salud y optimizar los entrenamientos sin desplazarse de casa

Los tres pilares fundamentales para obtener una salud de hierro y alcanzar un estado físico 100% óptimo. Nattive Athletics ofrece la solución definitiva y disponible desde cualquier punto de España Llevar una vida saludable, optimizar al máximo los entrenamientos y mantener la fortaleza mental para conservarlo en el tiempo es difícil. Son muchos los obstáculos que se interponen en el camino: no encontrar el momento, no tener la energía suficiente, falta de tiempo o no saber siquiera cómo hacer todo lo que hay que hacer.

Muchas personas afirman abandonar su entrenamiento porque, a pesar de ir al gimnasio y comer correctamente, no logran obtener los resultados que esperan.

Nattive Athletics es el primer Centro de Alto Rendimiento Personal en Línea de España para aficionad@s al fitness y al deporte y trae una solución adaptada a cualquier tipo de persona con un método único que se basa en tres pilares claves: nutrición, entrenamiento físico y entrenamiento psicológico.

Una metodología basada e inspirada en los procesos de los centros de alto rendimiento, en la ciencia y en la propia experiencia personal del equipo de profesionales colegiados que lo componen.

¿En qué consiste?

Las herramientas necesarias para construir una vida atlética y saludable

El programa que propone Nattive Athletics no promete milagros, ni resultados instantáneos. Ofrece herramientas basadas en los 3 pilares claves y estratégicos y toma como punto de partida la propia trayectoria y circunstancias personales de cada persona para que logren obtener un crecimiento efectivo y 100% optimizado. Todo ello al alcance de un clic, ya que se trata de una modalidad online.

En 12 semanas se logra obtener resultados reales y desarrollar las habilidades necesarias para seguir mejorando de forma exponencial. Estos son los tres campos que trabajan:

- Nutrición: elaboran un menú personalizado 100% optimizado, natural y de calidad que, además, hacen llegar hasta casa. Enfocado en el objetivo deseado, ayuda a recuperar la energía necesaria para hacerle frente al día y a los entrenos sin perder el aliento.

- Entrenamiento físico: una rutina de entrenamiento con ejercicios basados en los objetivos personales. En ellos se trabaja movilidad, flexibilidad, fuerza y resistencia al ritmo de cada persona y potenciando su objetivo. Y sin perder de vista la vida activa ningún día de la semana.

- Apoyo con psicológicos deportivos para no perder la motivación ni el foco. Se propone conseguir superar las dificultades y eliminar las barreras que aparecen por el camino de la mano de expertos centrados en el bienestar del individuo.

Se han elaborado numerosas propuestas de entrenamiento físico en combinación con servicios de nutrición. Sin embargo, Nattive Athletics se presenta como la primera en ofrecer un programa completo que incluye estas tres disciplinas, que lo hace sencillo, saludable y libera a los que lo prueben de 10 horas semanales.

Cómo ganar salud y optimizar al máximo los entrenamientos desde casa

Durante la crisis de la Covid-19 la forma de vivir ha cambiado y el tiempo se ha vuelto incluso aún más valioso. Se han descubierto nuevas formas de desplazamiento, de comunicación y de trabajo a través de las oportunidades que ofrece Internet.

Nattive Athletics conoce el potencial de este medio. Por ello, proporciona un método de mejora personal online que permite cuidar de la salud de forma fácil y flexible desde cualquier lugar (casa, gym, aire libre, etc.). Además, personas de cualquier rincón de España podrán beneficiarse del programa de Alto Rendimiento GrowFit 3 sin tener que desplazarse de su hogar.

Un enfoque único y personalizado

De esta forma se presenta una propuesta muy atractiva tanto para personas que necesiten optimizar al máximo su forma física o como para aquellas que se estén iniciando en el deporte. Gracias a su método único es posible detectar aquellas barreras que no les permiten avanzar y progresar.

Como consecuencia, se obtienen soluciones conjuntas y personalizadas trabajando desde las 3 disciplinas esenciales: alimentación, entrenamiento físico y psicológico. Algo nunca visto antes en el mercado español.

Trabajo en colaboración con expertos

Nattive Athletics es el primer Centro de Alto Rendimiento Personal en Línea que además trabaja en sinergia con el Centro Médico Deportivo AZ Recovery. Esto permite completar los servicios y asesoramientos de forma que se evite cualquier tipo de riesgo y conseguir que la salud sea siempre lo primero.

Todas estas facilidades que ofrecen no implican que no sea importante el trabajo duro y riguroso. Ellos mismos opinan que: "No hay atajos. Es un esfuerzo y compromiso en 12 semanas donde te enseñamos las herramientas necesarias para que continúes tú mismo con criterio y seguridad".

Con un programa como este, Nattive Athletics proporciona la formación y los recursos necesarios para vencer finalmente los obstáculos y barreras que se interponen en los objetivos de cada persona. Este es un ejercicio de superación personal con un servicio 360º que se propone cubrir todas las necesidades que aparezcan por el camino.

Una respuesta real y tangible para aquellas personas que quieran cambiar de rumbo, pero aún no saben cómo hacerlo. Esta innovadora propuesta es accesible para todas las personas aficionadas al deporte y quiere revolucionar la forma en la que se entiende llevar una vida saludable.