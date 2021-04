Social Advisor impulsa el marketing digital desde Galicia con técnicas innovadoras en desarrollo digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La digitalización del mercado se ha vuelto todavía más evidente con el transcurso de la pandemia. Muchos de los pocos negocios reticentes al mundo online tuvieron que adaptarse y apostar por digitalizar su tienda u ofrecer su contenido en la red, como se ha visto en Noticias. Destacar por encima de la competencia del sector en un contexto con infinita oferta es muy complejo. Para conseguirlo, hay que seguir una serie de técnicas propias del marketing digital que solo los profesionales de ese ámbito saben aplicar correctamente. Es importante que la gestión sea integral para que se emita una imagen concisa de la empresa. Entre las mejores opciones para hacerlo se encuentra Social Advisor, encargada de la gestión profesional de redes sociales, diseño de páginas web e impulso en marketing digital en Galicia.

“Si no tienes web no existes” El lema de Social Advisor es claro: “Si no tienes web no existes”. Los expertos destacan que las ventajas de estar en la red son muchas para cualquier tipo de empresa, pero sobre todo para las PYME. A parte de presentar una buena imagen de marca y aumentar su prestigio, genera una mayor nivel de confianza por parte de los clientes. Además, ofrece un alcance mundial como cualquier otro método. La simple presencia en los buscadores conlleva una mayor cantidad de visitas. Aun así, una buena gestión para optimizar esa presencia, se traduce en una mayor tasa de conversión y, por lo tanto, en más ventas. El servicio de Social Advisor puede acompañar a sus empresas clientes a lo largo de todo ese complejo proceso.

Social Advisor: gestión de principio a fin Social Advisor ofrece servicios específicos para cada etapa del proceso. Uno de los principales objetivos es crear y reforzar la imagen de la marca para que toda la empresa siga la misma línea y muestre una idea concisa y profesional. Para empezar, se encarga del diseño del logotipo para que este sea estético y funcional. Además, diseña y desarrolla la página web, adaptándola al sector de la empresa clienta, su idiosincrasia y sus necesidades. Para que esta sea lo más funcional posible, los profesionales de Social Advisor la desarrollan de forma que sea sencilla, intuitiva y responsive, es decir, que se adapte a todos los soportes para que cualquiera pueda acceder.

Más allá del diseño, se encarga de la elaboración de contenidos para las redes sociales destinados a la captación de nuevos clientes y su fidelización. Para ello, eligen las mejores fotos y los copy más adecuados para que lleguen de la forma más directa al público objetivo. Además programan las publicaciones para que se suban a la red durante las horas de mayor alcance y, así, aumentar su visibilidad,

Finalmente, trabajan en la elaboración de notas de prensa para dar a conocer el negocio tanto en medios digitales como físicos. Además, para posicionar la marca en los principiales buscadores – como Google – desarrollan estrategias de SEO y SEM y lanzan campañas en las redes sociales para darse a conocer.

De este modo, a través de una gestión profesional de redes sociales, diseño de página web e impulso en marketing digital en Galicia, Social Advisor garantiza la mejor presencia de todos los negocios que apuestan por destacar por encima del resto en un mercado inacabable.

