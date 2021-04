Tratamientos de hidratación profunda del Dr. Carlos Zito Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

El cuidado de la piel está cada vez más presente en las rutinas de belleza, convirtiéndose en uno de los aspectos clave de esta. Mantenerla hidratada de forma natural no siempre es suficiente, por lo que el tratamiento de hidratación profunda será el mejor aliado para mejorar aún más la apariencia de la tez, como se ha visto en sitio relacionado.

La piel juega un papel fundamental en nuestra carta de presentación, por lo que mantenerla cuidada y saludable es importante. Aspectos medioambientales como el frío o el sol pueden influir en su aspecto.

Tratamientos de hidratación profunda del Dr. Carlos Zito, una piel radiante sin filtros Ahora más que nunca debes aportar una dosis extra de hidratación y reparación a tu piel para conseguir un aspecto radiante. El Dr. Carlos Zito es un claro referente en este tipo de tratamientos, procedimientos y diagnósticos, ya que es especialista en medicina estética facial. Además de contar con una gran experiencia, avalada por diversos estudios.

Ácido hialurónico El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo. Una de sus propiedades más importantes es la capacidad para atraer y retener agua en la piel, lo que la mantiene hidratada, firme y elástica. Está especialmente indicado para mejorar el estado de la piel, ya que aumenta su luminosidad natural, tiene efecto redensificador, previene el envejecimiento prematuro y, al mismo tiempo, combate las arrugas.

Una sesión de hidratación con el uso de ácido hialurónico es efectiva a la hora de mantener una piel saludable. La función más importante es la de promover la generación de colágeno, una proteína esencial en el mantenimiento de la dermis.

Con procedimientos que tardan alrededor de 30 minutos, es posible volver a la actividad cotidiana sin ningún tipo de inconveniente. Los resultados son instantáneos desde el primer día y se mantienen cerca de 3 meses, aunque existen otro tipo de protocolos que pueden postergar el efecto en el tiempo.

El éxito de la hidratación profunda El tratamiento de hidratación profunda está muy presente en el mundo de la belleza, ya que va intrínsecamente ligado al cuidado y mejora de la piel. Su principal misión es aumentar la cantidad de agua en la piel del rostro, cuello y escote consiguiendo un aspecto más saludable y radiante y mejorando el tono de la piel.

La hidratación profunda es un tratamiento sencillo y poco invasivo que consiste en la inyección de pequeñas infiltraciones intradermicas de ácido hialurónico no reticulado. Este es el encargado de estimular y activar la formación de colágeno y elastina, dos proteínas responsables de la firmeza y juventud de la piel.

Para lograr este efecto se administran compuestos que combinan principalmente ácido hialurónico no reticulado y glicerol, un potente antioxidante contra los radicales libres. Además atenúa pequeñas arrugas y ayuda a mantener la piel más protegida frente a los signos de envejecimiento y los radicales libres. Normalmente, se aconseja que se realice este tipo de procedimiento al menos tres veces al año.

