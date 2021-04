El grupo SUMMA-BORROX supera los más de 1700 clientes financiados Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 15:00 h (CET) En un momento dónde el crédito es fundamental para garantizar la supervivencia de las compañías, la financiera BORROX consigue aumentar su crecimiento, y logra superar los 1700 clientes financiados BORROX, fundado en el 2017, forma parte del grupo SUMMA I.S. El grupo está enfocado a facilitar a las Pymes servicios financieros y de alto valor añadido. Ofrece financiación a medida para aquellas pequeñas y medianas empresas que sufren tensiones de tesorería. A través de otras empresas del grupo, como KYeyCredit, se ofrecen también soluciones digitales innovadoras para ayudar a las Pymes en su crecimiento. Entre estas se encuentran la búsqueda e identificación de clientes potenciales, análisis de suplantación para evitar fraudes, monitorización de oportunidades y seguimiento y apertura de nuevos mercados.

La financiera BORROX permite a las Pymes realizar todas las gestiones de manera online desde su plataforma, reduciendo el tiempo de respuesta y los costes de descuento. Se alza dentro del mercado nacional como una alternativa indiscutible de financiación del circulante frente al sector bancario español y al resto de Fintech, lo que la posiciona entre las primeras plataformas digitales de financiación. El grupo ha conseguido superar el pasado mes de febrero las 1.700 empresas financiadas. Además, de entre todos los servicios que pone a disposición de sus clientes, el anticipo de facturas, o factoring es uno de los más demandados, logrando aumentar el volumen en un 45 % con respecto al año anterior.

La digitalización clave del éxito

La empresa quiere seguir manteniéndose fiel a sus ideales de digitalización, y por eso continúa mejorando su plataforma día a día. Entre sus objetivos destacan ofrecer una plataforma sencilla e intuitiva a la vez que innovadora para mejorar la experiencia del usuario. Las más de 16.000 facturas gestionadas desde su fundación lo avalan. El grupo SUMMA-BORROX tiene a sus espaldas más de 1.700 clientes financiados, de 4.000 deudores diferentes nacionales y extranjeros, con un importe conciliado a través de su plataforma que se acerca a la barrera de los 2 mil millones de euros.

Desde que se instauró el Estado de Alarma en España, BORROX ha facilitado el acceso a la financiación no bancaria a más de 314 empresas, Pymes con una media de 6-7 empleados y un resultado de ejercicio inferior a 40 mil euros. Las sociedades que acuden a BORROX tienen un difícil acceso a la financiación bancaria y necesitan recurrir a canales alternativos a la banca tradicional, que les deja fuera de juego.

La experiencia y el conocimiento del sector respaldan su crecimiento

Detrás de la plataforma se esconde un equipo de más de cincuenta profesionales, entre los que destacan nombres como el de Juan Carlos Ugarteche, consejero delegado de la compañía. Cuenta con una experiencia en el sector financiero de más de 15 años y acumula a sus espaldas numerosos proyectos de éxito. Gracias a la pericia y especialización de las personas que integran la empresa, no es de extrañar que el proyecto se haya lanzado al camino del crecimiento en tan solo cuatro años. Según datos facilitados por BORROX, a ocho de cada diez empresas que solicitan financiación se les otorga. Gracias a la estructura operativa que tienen establecida, así como al conocimiento de los sectores con los que operan, el plazo medio de pago es inferior a 48 horas, siendo una de las Fintech que ofrece mayor rapidez en sus pagos.

El territorio nacional lo tienen cubierto por una red de agentes, colaboradores, así como por una plantilla interna de profesionales que favorecen el crecimiento de la cartera de clientes gracias a la gestión diferenciadora que realizan. Además de su sede central en la capital, tienen oficinas en Barcelona y Sevilla, ampliando el rango de cobertura que ofrecen.

BORROX está preparado para asumir nuevos retos

Entre los objetivos de BORROX sigue estando trabajar con fuerza para continuar por la prometedora senda de crecimiento lograda estos últimos años. Para ello plantean mantener su estrategia hacia una continua digitalización del negocio, que les ha ayudado ya a consolidar su posición como uno de los principales players del factoring en España. BORROX va a continuar añadiendo tecnología a su plataforma para poder dar soluciones más personalizadas a todos sus clientes, incrementando su porfolio de productos y expandiendo el ámbito de sus operaciones a nuevos países. Han arrancado este 2021 con un equipo cargado de ilusión y emoción para afrontar los desafíos y adversidades que se les presenten.

