La cadena Fersay elimina el plástico no reciclable de sus embalajes

martes, 27 de abril de 2021, 13:52 h (CET) La compañía de recambios consume cerca de 100.000 bolsas al año. A partir de este momento, se suma a una alternativa mucho más sostenible y en línea con sus valores La compañía Fersay da un paso más en su compromiso con el medio ambiente y elimina el plástico no reciclable de sus embalajes.

En conjunto, la cadena de recambios consume unas 100.000 bolsas al año y ya en 2020 Fersay introdujo las bosas recicladas en sus tiendas. Pero ahora, la empresa da un paso más y sustituye también las 75.000 bolsas que anualmente usa como embalaje en su preparación diaria de pedidos, por otras de material reciclable.

Esta media afecta a toda la compañía, desde los pedidos que salen de sus tres delegaciones centrales de Madrid, Alicante y Tenerife, hasta los que parten de sus tiendas franquiciadas.

Con esta iniciativa, la compañía española Fersay apuesta por una alternativa mucho más sostenible y en línea con sus valores y, además, ayuda a sus clientes que las reciben a reciclar la nuevas bolsas y darles un segundo o tercer uso.

“Esto es una muestra de que no solo las grandes empresas pueden hacer medidas para el desarrollo sostenible, también los pequeños pueden colaborar en la medida de sus posibilidades y atendiendo a las graves consecuencias ambientales que se están viviendo en los últimos años, todo suma” ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la cadena.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2020.

La compañía cuenta en la actualidad con 18 tiendas franquiciadas y 46 córners. Con sede central en Madrid, tiene un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a nivel internacional.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Otro de los factores que han impulsado el desarrollo de Fersay, ha sido su decisión de llevar a cabo una estrategia de crecimiento basada en el sistema de franquicias, ayudando a muchos emprendedores a convertirse en empresarios, desarrollando la marca por todo el país.

www.fersay.com

