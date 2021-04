Latam Networks firma un acuerdo de colaboración con la hispano mexicana GDP Consultoría Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 17:37 h (CET) Dirigido a reforzar los servicios que ofrecen ambas consultoras a la internacionalización de empresas y franquicias españolas en México y de empresas y franquicias mexicanas en España La consultora española Latam Networks ha firmado un convenido de colaboración comercial con la hispano mexicana GDP Consultoría dirigido a reforzar los servicios que ofrecen ambas compañía a la hora de internacionalizar empresas y franquicias españolas en México y de empresas y franquicias mexicanas en España.

GDP Consultoría cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias jurídicas, administrativas y empresariales para la implantación de compañías mexicana en el exterior y desde su fundación ha logrado implantar fuera de su país a más de 200 empresas de todo tipo de sectores, a las que han acompañado en todo el proceso de internacionalización.

Latam Networks, por su parte, es una consultora de franquicias, con sede en Madrid, especializada en la expansión de redes de franquicias, tanto de marcas españolas en los mercados de América Latina, como modelos de negocio de Latam que quieran implantarse en España. La consultora española ofrece un conocimiento profundo del mercado español y de América Latina en los ámbitos económico, financiero, comercial y de “retail” de más de 15 años; desarrollando Proyectos de diversos sectores: fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza o servicios entre otros.

Latam Networks desarrolla todo tipo de proyectos de expansión para franquicias, tanto individuales como de Master Franchise en España y en países de América Latina como México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, etc.

Ambas compañías comparten una filosofía de máximo compromiso con las empresas y franquicias con las que colaboran, operando como una extensión de la empresa.

Esta alianza estratégica fue firmada en Madrid por los CEOs de ambas compañías, José Cruz García, por parte de GDP Consultoría, David Sainz, por Latam Networks en las oficinas de la primera ubicadas en el World Trade Center de Barcelona, donde GDP tiene sus oficinas en nuestro país, además de otra oficina en Madrid.

Más información sobre Latam Networks

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc.-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de expansión tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

Latam Networks trabaja en España, Portugal, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional.

Algunas de estas marcas son Loops & Coffee, Canel Rolls, Emobike, Pizzerías Carlos o Gelatiamo quien ha desembarcado recientemente en México, Chile, Costa Rica y Bolivia, o su última incorporación, la portuguesa Mr. Pizza, interesada también en crecer en el mercado iberoamericano.

Más información sobre GDP Consultoría

GDP Consultoría es una compañía mexicana con 15 años de experiencia que opera como un corporativo externalizado, cubriendo todas las necesidades estratégicas y administrativos, contables, jurídicas y laborales, así como de todas aquellas actividades indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad empresarial.

GDP Consultoría está especializada en la parte jurídica y el Back Office Administrativo (gestión fiscal y contable). Se encarga de la constitución de sociedades tanto en España como en México, mediante el análisis y diseño de estructuras societarias que mejor se adapten a las características, dimensión y actividad económica de cada proyecto. El equipo de GDP es responsable de establecer órganos de gobierno eficaces, creando las condiciones necesarias para una correcta toma de decisiones. Así como para una operativa ágil en el país de destino, que haga frente a las obligaciones con las Administraciones Públicas.

La consultora ofrece un servicio llave en mano para la apertura de sociedades. Este servicio incluye toda la documentación, asesoría y acompañamiento necesario para que la nueva sociedad se encuentre completamente operativa.

