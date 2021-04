La nueva versión de 8Belts utiliza la IA y el machine Learning para optimizar el aprendizaje

La nueva versión utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para analizar la ruta de cada alumno y adaptar los trainings -sesiones con profesor- a su nivel real de aprendizaje 8Belts, el método online de aprendizaje de idiomas líder del mercado, ha puesto en operación la nueva versión de su plataforma tecnológica basada en IA que, entre otras novedades, personaliza el aprendizaje de cada alumno mejorando su progreso y resultados.



Además de un nuevo look and feel, más atractivo, actual y amigable, la nueva versión incorpora innovadoras características y funcionalidades que la hacen más dinámica y personalizada, a la vez que se retroalimenta con la información que aporta el usuario, para mejorar el sistema de manera automática.



“La nueva versión mantiene las capacidades que han hecho de 8Belts un sistema único en el mercado y añade otras que optimizan aún más el progreso de los alumnos, su constancia y su engagement”, comenta Carlos Moreno, CIO de 8Belts.



IA, colaboración, personalización y movilidad

La nueva versión utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para analizar la ruta de cada alumno y adaptar los trainings -sesiones con profesor- a su nivel real de aprendizaje. También se ha mejorado el algoritmo de constancia para que el usuario no pierda el hilo cuando tiene una baja o unas vacaciones. Además, ahora, con 8Belts Total, los alumnos pueden compartir sus progresos en grupo con un coach que les guía.



La actualización garantiza la compatibilidad con los navegadores de última generación y se ha adaptado para que el sistema de trainers pueda usar las plataformas de video y audio más populares (zoom, skype, whatsapp, etc).



Otra novedad es que el usuario puede decidir ahora cuántas conversaciones hace por semana, que puede ser hasta un máximo de tres. También se ha implementado un sistema de seguridad de doble verificación para todos los empleados que garantiza la seguridad de los datos de los usuarios.



Finalmente, la nueva plataforma permitirá enlazar con aplicaciones móviles rápidamente, y se prevé que las primeras estén disponibles antes de verano.



“Además de mejorar el algoritmo -base del éxito de 8Belts- para optimizar el proceso de aprendizaje y personalizarlo a unos niveles únicos en el sector, hemos actualizado el diseño, los menús y se han añadido multitud de nuevas funcionalidades”, indica el CIO de 8Belts.



La nueva versión, desarrollada por el equipo de I+D+i de 8Belts, formado por 17 especialistas en diferentes campos, desde la lingüística, el diseño, la Inteligencia Artificial y el machine Learning, ha supuesto más de 15 meses de trabajo del equipo y una inversión de más de 750.000 euros. Este trabajo se suma y complementa a las más de 40.000 horas de desarrollo de la plataforma inicial, lanzada en 2011.



La nueva tecnología tiene como objetivo personalizar aún más el método de aprendizaje adecuándole al progreso y conocimiento real de cada alumno. El sistema le redirecciona en función de cómo utiliza el método, las horas que emplea, qué ha aprendido… para realizar, de facto, un plan que se adapta en tiempo real a su progreso, mejorando su experiencia y compromiso y motivándoles a seguir. Gracias a este desarrollo, el algoritmo cuenta ahora con un sistema de escucha inteligente, que ha optimizado la precisión con la que se trabaja, aumentado la velocidad de aprendizaje y ha mejorado el repaso de aquellos temas que el alumno no ha asimilado al cien por cien. Además, está prevista la próxima incorporación de un sistema basado en la IA que permitirá, en su caso, corregir la pronunciación de cada alumno.



La plataforma también aprende

La nueva plataforma analiza los datos a través del Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, a través de algoritmos que van aprendiendo del uso de la herramienta por parte del usuario en tiempo real. De esta manera, todos los usuarios se benefician no solo de su propia experiencia, sino de la del conjunto de los alumnos. Para ello, la propia plataforma aprende de los usuarios mediante un método estadístico.



“Nuestro objetivo -explica Carlos Moreno, CIO de 8Belts- es que no sólo aprendan los alumnos, sino también la plataforma, que día a día se enriquece de la experiencia de decenas de miles de alumnos. Ahora aprende de cada usuario de manera inteligente y con más datos de los que se recogían hasta el momento”.



El sistema recoge y analiza el tiempo que dedica el alumno al estudio, su velocidad del aprendizaje y a partir de esta información potencia ciertas partes del aprendizaje en las que el alumno está más flojo y dedica menos tiempo a aquellas donde tiene un conocimiento más sólido.



Índice de rentabilidad de las palabras

8Belts es fruto de una investigación científica revolucionaria basada en el concepto “índice de rentabilidad de las palabras”. Para realizarlo, se mapea cada idioma otorgando un ranking matemático a cada una de las palabras que lo componen. Este ranking se lleva a cabo por un laboratorio lingüístico que analiza dos variables: la “frecuencia de uso” y el grado de “combinabilidad” de las palabras y frases en el idioma a enseñar. Este ranking es alto cuando la frecuencia de uso es alta y bajo cuando el grado de combinación es baja.



Personalización

8Belts fue disruptivo desde su origen, al focalizar el aprendizaje de los idiomas en las palabras más ‘rentables’, es decir, aquellas que permiten comunicarse más y mejor, lo que acelera los plazos para ganar soltura en un idioma. “Ahora, con la IA y la mejora del algoritmo, lo que hacemos es dedicar más tiempo a las áreas donde cada usuario necesita más atención y menos a aquellas donde ya tiene los conocimientos necesarios. De nuevo, buscamos mejorar el resultado, lo que se traduce en un mayor interés y compromiso por parte de los alumnos, que se sienten más reforzados al ver su progreso”, añade Carlos Moreno. El siguiente paso será la incorporación de un nuevo módulo que permite testear en tiempo real los speech de los usuarios (su pronunciación), corrigiéndoles en todo momento para que su discurso y pronunciación sean los correctos.