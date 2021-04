¿Los entrenos online son tan eficaces como los presenciales? Emprendedores de Hoy

Con conexión a Internet, un ordenador y el asesoramiento del experto instructor en educación física Giovanni Valle se puede lograr en tres meses el plan creado del entrenamiento personalizado online que transforma vidas sedentarias en rutinas de vitalidad y ejercicio.

Desde la comunidad de Madrid, la experiencia de Giovanni Valle está a un clic de ser una realidad desde la pantalla hasta las necesidades de cada usuario de esta modalidad que cada vez tiene más aceptación entre su clientela. Visitar el sitio web del entrenador es garantía de un servicio profesional con múltiples ventajas, tan eficiente y cómodo como tener al entrenador en casa físicamente.

El entrenamiento online permite al usuario ir a su ritmo, en el horario que prefiera, con la ropa más cómoda que tenga; además, representa una prueba de constancia, pues reta a mejorar la capacidad de adquirir un compromiso con la propia voluntad, para ver los cambios en la medida en que se cumple la rutina con disciplina.

¿Cómo se desarrolla el programa de tres meses? Giovanni ha organizado un plan personalizado que comienza con un mensaje vía WhatsApp a su número con el nombre, edad y ciudad donde reside el cliente. Luego, la voz del entrenador será el inicio de la llamada clave para iniciar el entrenamiento, al llenar dos formularios: el primero, con la información sobre el día a día del usuario, su tiempo disponible y los objetivos que desea alcanzar; el segundo, con el registro de los hábitos alimenticios, el horario de comidas, intolerancia, alergias y otros detalles sobre nutrición.

El tercer paso va por cuenta del entrenador, quien, en una semana, enviará el cuarto y más importante eslabón de esta cadena: un plan de entrenamiento personalizado integral con imágenes detalladas de todos los ejercicios, series, repeticiones y descansos, más un programa de nutrición adaptado a las necesidades del cliente, con menús para todos los días.

Una vez entregado el cronograma, entre instructor y usuario planifican otra llamada para aclarar todas las dudas que puedan surgir. El teléfono de Giovanni seguirá disponible las 24 horas, no solo para responder preguntas sobre el entrenamiento, sino para comentarios sobre sensaciones que vaya presentando el cliente, y hasta para mantenerse motivado.

“No tengo rutinas prediseñadas. Cada persona es un mundo y tiene diferentes necesidades a la hora de entrenar. Que el servicio de entrenamiento sea online no significa que sea un trabajo estandarizado ni mecánico”, asegura Giovanni desde su página en internet.

La trayectoria de este destacado entrenador madrileño permite que el alumno pueda escoger entre una variada gama de posibilidades: ejercicios fitness, rutinas para pérdida de peso, running, ciclos de alta intensidad, culturismo, recuperación post embarazo, pruebas para empleos, ciclismo y muchas opciones más. Sentirse y verse bien es un regalo que bien vale la decisión, y está a solo un click de ser una realidad.

