Clínica estética Tarragona: Clínica estética Salutissim del grupo Ciscar Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La estética es parte fundamental de los seres humanos. En todas las culturas se ha preocupado por sentirse bien, es por eso que los tratamientos estéticos no son un capricho de la sociedad, sino una forma de mejorar su calidad de vida y su autoestima, como se ha visto en esta página web.

Así lo ha entendido el equipo de profesionales de la Clínica Estética Tarragona: Ciscar Clinic, altamente recomendados por llevar a cabo de manera exitosa los diferentes tratamientos de medicina estética globales, saludables, seguros, de calidad, exclusivos y personalizados que ofrecen resultados naturales y proporcionan equilibrio y bienestar.

El centro médico multidisciplinar Salutissim® grup Ciscar Clinic, dirigido por las doctoras Eva y Silvia Ciscar, está especializado en Rejuvenecimiento Facial y dispone de la más completa Unidad de Remodelación Corporal, con la última tecnología EMS y la exclusiva Hidrolipoclasia 4D, ofrece además cirugía plástica, dietética y micronutrición, , dermocosmética, y más.

Tratamientos faciales para hombres y mujeres en Tarragona y Barcelona Hoy en día, tanto hombres como mujeres acuden con frecuencia a las clínicas estéticas en la búsqueda de belleza. En España cinco de 10 mujeres y dos de cada 10 hombres son usuarios recurrentes de estos centros.

Acuden para realizarse tratamientos faciales con botox (Eva es experta en tratamientos con toxina Botulínica, formada hace 20 años en Paris con el Dr. Ascher y fan absoluta del Botox, como tratamiento para relajar pecio superior), ácido hialurónico (Silvia, especializada en aumento de labios, bioplastia, nasogenianos,tratamientos con resultados muy naturales y favorecedores), procedimientos de fotorejuvenecimiento, radiesse, láser, mesoterapia con vitaminas, peelings médicos,PRP, tratamientos para el acné, mesoterapia anticaída capilar, servicios que ofrecen las clínicas especializadas.

En Tarragona, destaca la clínica estética Salutissim® por las opiniones de sus pacientes. El equipo es ampliamente reconocido en el campo de la medicina y cirugía estética. Las intervenciones más frecuentes son el aumento, reducción o pexia mamaria, cirugía de nariz (rinoplastia), reducción de orejas (otoplastia), bolsas de los ojos o párpados caídos (blefaroplastia), corrección del abdomen (abdominoplastia), remodelación corporal, estética facial (lifting), reconstrucción mamaria y cirugía de la piel.

Crecimiento de la medicina estética Un estudio socioeconómico de medicina estética realizado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) explica que la tendencia principal que ha hecho prosperar este mercado es “la búsqueda de una belleza natural, discreta y reversible”, obteniendo una apariencia de calidad de vida natural.

Según las doctoras Ciscar, los pacientes acuden en búsqueda de “tratamientos mínimamente invasivos, capaces de ofrecer resultados naturales”, como citan textualmente en entrevistas recientes.

En España, la crisis por el Coronavirus no ha sido impedimento para que los ciudadanos acudan a los centros estéticos, así lo demuestra la investigación del SEME. En la actualidad, el 35,9? la población se somete a procedimientos médico-estéticos, lo que presume un incremento de 5,4 % en los últimos dos años.

Todo apunta a que los tratamientos estético seguirán aumentando de popularidad. En Tarragona, se ha generado una tendencia acerca de los tratamientos que mejoran el día a día de los pacientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.