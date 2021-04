El 70% de las empresas españolas están en pleno proceso de digitalización Los servicios online ofrecen mayor transparencia, precios más bajos, menor vinculación a los productos bancarios, más oportunidades de negociación Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de abril de 2021, 04:13 h (CET) Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 el sector inmobiliario ha tenido que reinventarse y comenzar a brindar servicios digitales como las videollamadas y los recorridos virtuales. El panorama digital está creciendo y cada vez son más las empresas que gestionan sus proyectos íntegramente online. De hecho, en la actualidad, más del 70% de las empresas españolas están en pleno proceso para digitalizar completamente sus procesos.



“Este nuevo método aporta grandes ventajas a los clientes, como el ahorro de tiempo y dinero. Además, dado que cada proyecto se puede controlar y monitorear de manera más fácil y sencilla, los asesores inmobiliarios tienen la posibilidad de participar en 2 o 3 proyectos de forma remota al mismo tiempo, siendo un proceso mucho más eficiente”, asegura Silvia Escámez, CCO de Finteca y directora de Prohipotecas.

Gran parte de las empresas cuentan con equipos especializados para llevar a cabo este modelo de negocio. Sin embargo, alrededor del 30% de las inmobiliarias no tienen planes de digitalización, debido a su cultura y costes de inversión.



El sector hipotecario se suma a la revolución digital

La digitalización llegó al sector hipotecario hace aproximadamente 5 años. Sin embargo, hasta el 2020 no creció de manera exponencial. A partir de la pandemia, la forma de contratar productos financieros y cómo se relacionaban los clientes con las entidades bancarias, cambió totalmente.



Escámez hace hincapié en que, “los servicios online ofrecen mayor transparencia, precios más bajos, menor vinculación a los productos bancarios, más oportunidades de negociación y la conveniencia de completar el proceso en cualquier momento y desde cualquier lugar”.



La digitalización en la industria inmobiliaria e hipotecaria ha llegado para quedarse y es solo cuestión de tiempo que todas las empresas realicen sus gestiones de manera 100% online. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.