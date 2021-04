¿Son las prótesis capilares a medida el futuro?: Soluciones de My Special Hair Emprendedores de Hoy

domingo, 25 de abril de 2021, 20:13 h (CET)

Existen varias causas que pueden desencadenar la calvicie. Entre ellos, en la actualidad, destaca el estrés, un factor clave en contexto pandémico. España ya se sitúa como el segundo país del mundo con más casos. Se conoce que casi el 50% de la población sufre alopecia en el territorio nacional, tanto en hombres como mujeres.

En ese sentido, se detectan cada vez más casos y a más temprana edad. De hecho, el 20% de los jóvenes sufre algún tipo de alopecia. Ante el aumento de casos y la mayor preocupación al respecto durante los últimos años, profesionales del sector se han dedicado a investigar para desarrollar nuevas herramientas para ayudar a los afectados. Entre las más innovadoras, se encuentran las prótesis capilares a medida.

Estas prótesis ofrecen resultados óptimos, siempre y cuando se realicen por profesionales. En este sentido, My Special Hair es una de las marcas especializadas favoritas para la aplicación de este tipo de producto.

Una prótesis para cada caso Además de por el estrés, la alopecia puede ser provocada por una gran variedad de condiciones como el estilo de vida, desajustes hormonales, enfermedades, medicación, tratamientos o por factores genéticos. En función de los causantes que la provocan, existen varios tipos de alopecia, como por ejemplo la androgénica – la más común – o la areata. Según cual sea el origen y en función de cada caso, afectan al individuo de un modo u otro, pudiendo presentar alopecia completa, parcial o falta de volumen. Sea cual sea la situación de cada uno, las prótesis capilares a medida de My Special Hair ofrecen una solución personalizada.

My Special Hair: tratamiento individualizado La prótesis capilar es una combinación de pelo y base utilizada para cubrir zonas sin pelo de cualquier parte del cuerpo. Las más utilizadas son para la cabeza. A diferencia de las pelucas o algunas prótesis de menor calidad, estas son totalmente indetectables a simple vista. Esto es gracias a la calidad del producto, la técnica utilizada y a su personalización. La correcta elección de la base es vital para garantizar resultados. Para empezar, los profesionales de My Special Hair escogen el tipo de skin, una malla con un nudo ultra fino que se integra con el cuero cabelludo a la perfección. En función del tipo de densidad de cabello y de durabilidad que se quiera alcanzar, se escoge un skin más o menos grueso. Por otro lado, trabajan con dos tipos de malla: la francesa y la suiza. Ambas son totalmente indetectables, pero también se diferencian por la densidad de pelo a soportar.

Más allá del frontal, los miembros de My Special Hair estudian qué tipo de pelo puede quedar mejor según las facciones del cliente, en función del color, el peinado y la largada. De hecho, ofrecen el servicio de peluquería posterior a la colocación de la prótesis para que el peinado se adapte a la perfección a los requisitos del cliente. De este modo, el resultado es un peinado natural, moderno y perfecto para cada uno. Así pues, frente a las soluciones ofrecidas por productos más sintéticos, las prótesis capilares a medida se presentan como la solución del futuro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.