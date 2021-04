El Nuevo Oclean X Pro Elite, uno de los mejores cepillos de dientes eléctrico del mercado Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 17:28 h (CET) Recientemente, la popular marca Oclean lanzó al mercado un innovador cepillo de dientes inteligente, el nuevo Oclean X Pro Elite que está agotado en todo el mundo y los compradores quieren más… Dispone de especificaciones increíbles que garantizan una óptima limpieza bucal Oclean X Pro Elite: Un éxito en ventas

Este nuevo Xiaomi Oclean fue lanzado en las principales tiendas online como eBay y AliExpress. Está disponible en países como: Alemania, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Polonia, Rusia, etc. Sorprendió tanto a los usuarios que desde la promoción de lanzamiento, del 29 de marzo al 20 de abril, los pedidos en la web abundaron. Por lo que ya está solo disponible para pedidos por adelantado.

En solo una semana, este cepillo de dientes sónico demostró que fue un éxito con miles de dispositivos vendidos. El innovador Oclean X Pro Elite es lo más top en tecnología. Desde su salida al mercado, está cautivando a los usuarios en la web. Incluso en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, las personas dejan comentarios positivos por la calidad del producto.

Para quienes buscaban lo mejor en rendimiento de limpieza, silencio y apariencia llamativa, este cepillo de dientes silencioso es ideal. Incluso la marca Xiaomi Oclean logró el reconocimiento internacionalmente por la tecnología profesional.

Las increíbles especificaciones del cepillo de dientes Oclean Xpro Elite

Este Oclean X Pro Elite fue diseñado con las tecnologías más avanzadas e innovadoras para satisfacer las necesidades de los consumidores. Está equipado con un motor sin escobillas maglev de levitación magnética. Además, cuenta con reducción de ruido de menos de 45db y detección de zona ciega. Incluso se convirtió en el primer cepillo de dientes eléctrico en ganar el Quite Mark de la Noise Abatement Society.

Este cepillo de dientes sónico para adultos cuenta con un avanzado sistema de limpieza mejorado, por lo que aporta una eficacia incomparable. Además, muchos usuarios afirmaron que lograron “dientes más limpios” después de usarlo por un tiempo.

Integra tecnología de carga inalámbrica por inducción electromagnética. De esta manera logra una carga rápida de 3,5 horas, lo que le da una autonomía de hasta 35 días de uso. Oclean Xpro se volvió uno de los dispositivos favoritos de los usuarios, por ello arrasó en ventas en Aliexpress y eBay.

Mejora la higiene bucal con la detección de zona ciega

Con este cepillo de dientes eléctrico Super Smart el usuario garantiza la máxima limpieza incluso en las zonas ciegas. El dispositivo inteligente indica sobre los resultados de la detección de zonas ciegas en tiempo real. De esta manera, favorece a un mejor cepillado.

Cuenta con una increíble pantalla táctil para lograr los mejores planes de cepillado personalizados inteligentes. Además, este dispone de un precio increíblemente bajo. Por lo tanto, los usuarios que lo aquieran favorecerán su salud bucal con la tecnología más top en cepillo de dientes eléctricos inteligentes.

Con el nuevo cepillo de dientes sónico Oclean X Pro Elite, la marca demuestra que está reconocida por los clientes gracias a su excelente calidad y el rendimiento de sus productos.



El producto ya se encuentra disponible para la compra en las principales tiendas online https://bit.ly/3tGvrlF

