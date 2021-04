Pantalones García Jeans hombre en ClothesLG Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

España es, tradicionalmente, reconocida en Europa por representar un centro comercial ya desde la Edad Antigua. En la actualidad, el comercio electrónico no es una excepción y la revista info retail estima un crecimiento de hasta el 24% para la compra online en el territorio nacional en el 2021, como se ha visto en Información y noticias.

El sector de la belleza y la moda son protagonistas en este contexto y han logrado posicionarse como una de las categorías con más expectativas y con mayor gasto por parte de los usuarios. Gran parte del éxito de la moda online se basa en la creación de tiendas especializadas para poder dar respuesta a la gran demanda. Un ejemplo de ello es la marca masculina de pantalones García Jeans, reconocida entre los compradores por su calidad, calificada como “incomparable”.

Desde el “boom” del comercio electrónico, las teorías apuntan a que es el sector femenino quien lo domina. Tras varios estudios especializados, se conoce que el 77? las mujeres realiza sus compras de manera digital. Estos datos, al inicio, parecían asustar los productos orientados para los hombres. No obstante, la especialización de las tiendas online permite llegar al público preciso y se ha observado que el comportamiento de los hombres en la compra online es muy eficiente, en el sentido que compra aquello que busca en concreto. Actualmente, existe un cambio de rumbo en el comportamiento de los hombres en las compras electrónicas. Hasta el momento, se pensaba que las prioridades eran los productos digitales y los videojuegos, pero sus preferencias evolucionan y abarca también la preocupación por la moda y la belleza.

Por ello, en tiendas como ClothesLG han desarrollado una plataforma digital con referencias muy específicas, seleccionadas especialmente según las preferencias de los hombres. Marcas como “García Jeans” “New Zealand Auckland” o “No Excess” se posicionan como las favoritas.

“Aquello que buscas, lo encuentras en ClothesLG. Seleccionamos las prendas con mayor calidad, para que todo combinado sea un proceso rápido y eficaz. Conocemos las tendencias en moda masculina más actuales tras la experiencia de más de 20 años que tenemos en tienda física”, comenta Ubaldo, fundador de ClothesLG.

La moda: la reina del e-commerce Los artículos que se encuentran en la palestra de las estadísticas son: la moda, la alimentación y los productos del hogar y la decoración. Seguidamente, se posiciona la compra de implementos de limpieza e higiene personal y hasta la compra de televisores. Este último dato, lo arrojó una investigación ejecutada por la empresa multinacional de investigación de mercado y consultoría, Ipsos.

Entre tanta demanda, ha proliferado la creación de miles de tiendas online, de modo que encontrar un hueco en el sector ha resultado la clave para el éxito en estas plataformas digitales.

Para ello, ClothesLG ha logrado introducir en la compra online la experiencia adquirida en tienda física: desde el trato con el cliente hasta la selección de las marcas más recomendadas por su calidad. Y es que, en la tienda online es posible encontrar prendas difícil de localizar de manera digital, como los pantalones vaqueros de García Jeans, que son tendencia por su versatilidad y durabilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.