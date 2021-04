TFG.es: La primera plataforma que ayuda a universitarios con el TFG ​Miles de alumnos se enfrentan al último reto de la carrera sin tener una comunidad en la que apoyarse Redacción

viernes, 23 de abril de 2021, 03:25 h (CET) El Trabajo Fin de Grado, más conocido por sus siglas, TFG, es una de las mayores preocupaciones y motivos de estrés de los estudiantes del último curso en España. Desde la introducción del Plan Bolonia en el Sistema Universitario, cualquier matriculado en un grado tiene que superarlo para obtener el título.



En este escenario, nace TFG.es, la primera plataforma online especializada en el TFG. Un lugar con recursos útiles y un foro abierto para ayudar con todas las fases de desarrollo de dicho proyecto.

Se fundó en 2010 y fue lanzada oficialmente hace 4 meses. Está formada por los propios alumnos, profesionales de diferentes sectores (diseño, derecho, ingeniería, filología, publicidad) y docentes universitarios.

Sin el TFG es imposible graduarse En la actualidad, hay más de 2900 grados ofertados entre universidades públicas, privadas y centros adscritos. La mayoría son de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. Pero independientemente de la rama, todos los planes de estudios cuentan con la asignatura del TFG como último “examen” para evaluar las competencias aprendidas durante la carrera.

“Cada institución académica cuenta con una normativa y una guía distinta por titulación o facultad. Por ejemplo, un alumno del Grado de Derecho no seguirá las mismas pautas que una alumna del Grado en Enfermería según el tipo de TFG, las normas de citación y referencias o la metodología. Desde TFG.es queremos aunar todo el conocimiento posible para ayudar a aquellos que se encuentres desorientados o atascados”, comenta Antonio Ribas, cofundador de la plataforma.

Durante este curso, la mayoría de alumnos que empezaron en el curso 2017-2018, un 1.575.579 según datos del Ministerio de Universidades, están dedicando más de 200 horas a investigar, redactar y estudiar un tema concreto para su posterior defensa.

Un foro para conectar estudiantes con expertos en TFG A través del foro de TFG.es, todos los usuarios de la comunidad universitaria que estén o que hayan realizado un trabajo fin de grado pueden dar respuesta de forma inmediata a las consultas o preguntas que les surjan. Además, pueden descubrir oportunidades laborables, becas y hasta reírse con algún meme.

¿Cómo elegir tema? ¿Qué es el estado del arte? ¿Cómo se debe citar? ¿Qué metodología seguir? Son algunas de las dudas más comunes y que tienen respuesta en diferentes contenidos de la plataforma.

La falta de tutorización Parte de la normativa exige que el alumno es tutorizado por un docente con conocimientos en el tema que está investigando. Pero muchos estudiantes se encuentran con poco o nada de apoyo, generándoles estrés y a veces, una segunda o tercera matrícula.

“Hacer el TFG puede ser agobiante si no se cuenta con una formación necesaria o es la primera vez que tienen contacto con la investigación académica. Nosotros pasamos por ello y queremos reducir esta sensación aportando toda la información que podamos”, Isabel García, colaboradora en la comunidad universitaria de TFG.es.

