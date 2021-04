El sector de la piscina, a por otro verano de récord

Tras un año de pandemia, las noticias curiosas se suceden. Nuevas oportunidades de negocio se presentan y muchas de ellas tienen una relación muy estrecha con los diferentes confinamientos que nos han tocado vivir.



Y es que, en este algo más de un año, nos ha tocado confinarnos en nuestros domicilios, en nuestras ciudades, nuestra provincia o nuestra comunidad. También se ha limitado mucho nuestra vida social, con el cierre de la hostelería o el toque de queda. Todo esto ha provocado que pasemos muchísimas horas en casa y ello ha tenido unas consecuencias atípicas.

Mirando hacia nuestros hogares

El confinamiento domiciliario trajo tras de sí una fiebre por mejorar nuestra casa. El tiempo libre hizo que el afán de ordenar nuestras casas se hiciera dueño de esas horas muertas. Y, después de ordenar, los ciudadanos se pusieron a arreglar cosas.

Tras el confinamiento, se produjeron mudanzas a viviendas más grandes o el inicio de obras de mejora en muchas casas. Se puso de relieve la necesidad de casas con espacio exterior, por pequeño que fuera y las viviendas que no disponían de estos espacios, quedaron relegadas a las últimas posiciones en la oferta inmobiliaria.

Datos curiosos

Con la llegada de la primavera, se dispararon las ventas online de mobiliario para exteriores y jardinería en general. Mirábamos a nuestras casas, sí, pero también hacia nuestros jardines, patios o terrazas como un lugar en donde poder respirar.

El sector de la piscina no ha sido ajeno a todo esto. Resulta curioso ver que no se ha visto afectado por el parón de la economía. Al contrario, ha experimentado crecimiento, algo que muchos otros sectores no pueden decir.

Está claro que la situación vivida por la crisis sanitaria tiene mucho que decir al respecto, puesto que ha provocado que muchas personas, viendo esta situación de reclusión domiciliaria obligada, buscaran la mejora de sus hogares. Y tener espacio para instalar una piscina es una muy buena opción.

Récord de piscinas en 2020

Así, en 2020 las cifras de ventas que se han alcanzado han sido lo nunca visto, de la mano de esos clientes particulares que decidieron instalarse una piscina en casa. En contrapartida, la actividad en piscinas para colectivos ha descendido notablemente, algo que es completamente lógico, dadas las circunstancias.

Según datos de la asociación ASOFAP (Asociación de Fabricantes de Piscinas), al 70% de las empresas del sector el año 2020 les ha ido igual o mejor que el anterior año 2019. En muchos casos se observan crecimientos del 15% en muchos asociados. Además, 2 de cada 3 empresas han obtenido nuevos proyectos en el pasado año y son muchas las empresas que están ampliando su ámbito de actuación para 2021, año en el que se espera continuar con ese crecimiento. Se estima que esta subida rondará el 13%

Aparición de nuevas iniciativas

Como decimos, para 2021, el sector no solo se prepara para batir nuevas marcas sino que se digitaliza adaptándose a los nuevos tiempos. Es significativa la aparición de iniciativas innovadoras, como el portal pixcina.com, una web gratuita para profesionales y propietarios de piscinas, a través de la cual, se puede encontrar todo lo necesario para la construcción, reforma o mantenimiento de piscinas. Este nuevo modelo de negocio permite ofrecer, dentro de una misma plataforma online soluciones digitales, para la construcción y reforma de piscinas, con la voluntad de interconectar a consumidores, constructores y fabricantes de este micronicho. Y, muy importante, sin intermediarios, que puede dar como resultado un ahorro del hasta el 40% en todo lo necesario para una piscina.