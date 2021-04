Generar un vínculo de unión entre los empleados, clave para la continuidad del teletrabajo según Uground Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 14:57 h (CET) Debido al teletrabajo y al confinamiento, los modelos de Team Building habían cambiado y era la máxima prioridad de la empresa mantener al equipo integrado, mejorar su bienestar emocional y reforzar el sentimiento de identidad. Este enfoque es el que ha permitido a la compañía apostar por un modelo de trabajo flexible de forma indefinida Hace poco más de un año, prácticamente la totalidad de las empresas implantaron el teletrabajo de forma apresurada para adaptarse a las medidas restrictivas a causa de la pandemia. Al principio, este cambio laboral generó incertidumbre en los empleados y en los directivos, al ser un modelo de trabajo poco habitual en el país. En ese momento, UGROUND, empresa líder en transformación social y empresarial hacia el mundo digital, decidió potenciar al máximo la base de los valores de la empresa. Debido al teletrabajo y al confinamiento, los modelos de Team Building habían cambiado y era la máxima prioridad de la empresa mantener a todo el equipo integrado, mejorar su bienestar emocional y reforzar el sentimiento de identidad.

Como punto de partida, la compañía decidió hacer una encuesta para evaluar el grado de bienestar sobre los llamados “9toShine”, es decir los nueve valores de empresa para alcanzar el éxito. De este sondeo se concluyó que el 100% de los empleados de la compañía están de acuerdo en que la mejor forma de trabajar es en equipo. También salieron muy reforzados los valores de escucha y empatiza con el cliente, así como sorprender a los clientes con experiencias WOW, entre otros. Para aquellos valores que se habían visto más penalizados debido al confinamiento, se propuso una competición interna por equipos para proponer iniciativas que ayudasen a mejorar y potenciar el éxito de dichos valores. Esta iniciativa ayudó también a mejorar el trabajo en equipo y crear ilusión dentro de la compañía.

Con el propósito claro de utilizar la tecnología al servicio de las personas, UGROUND se ha volcado en sus empleados, no solo durante los momentos más duros del confinamiento sino en una constante hacia el teletrabajo. Los tiempos han cambiado y UGROUND también.

Algunas de las iniciativas que se pusieron en marcha y con una satisfacción de los empleados del 100%, están:

- Siempre al día: Es importante que las empresas cuenten con herramientas internas de calidad que aporten valor en el día a día. Con este sentido, UGROUND lanzó la iniciativa MasterClass, una serie de sesiones de formación continua con el objetivo de ampliar el conocimiento de los empleados en herramientas de uso interno. Bajo el título de ProjectDrivers los empleados, de cualquier área de la empresa, tienen oportunidad de mostrar a sus compañeros los proyectos en los que están trabajando y así ampliar los conocimientos transversales de toda la compañía.

- Conectividad y transparencia: UGROUND celebra varias reuniones diarias y semanales con el fin de que sus empleados puedan mantenerse al día de las actividades de las diferentes áreas, pero también para solicitar recursos o información cruzada entre áreas, así como revisar avances, organizar tareas o planificar trabajos. Las sesiones OPEN HOUR fueron claves durante el confinamiento y aun siguen siéndolas, un espacio semanal donde los empleados pueden hacer preguntas abiertas al CEO y donde la transparencia es decisiva. Además, desde UGROUND organizan iniciativas trimestrales que permiten conocer y mantener la relación entre los compañeros.

- Risas y diversión. Hype Friday es la iniciativa que surgió como una vía para poder seguir teniendo momentos de risa y evitar pensar en la situación que se estaba atravesando durante el periodo de confinamiento. Un momento semanal lleno de juegos y otras dinámicas de ocio y entretenimiento pensado para los empleados. Crear espacios donde los empleados pueden relacionarse de manera informal, ayuda a humanizar las relaciones laborales y también favorece conocer aspectos más personales de los compañeros de trabajo.

Todas las iniciativas desarrolladas por UGROUND están enfocadas en reforzar los valores de la compañía, trabajarlos internamente y generar un efecto positivo en sus clientes.

Además, para UGROUND, el sentido de unidad es fundamental, como equipo y como empresa. Ante lo conseguido desde que comenzó el confinamiento hace un año, UGROUND ha decidido seguir apostando por sus empleados y continuar con el teletrabajo de forma indefinida, ya que gracias a las iniciativas que se han puesto en marcha, y al éxito conseguido con ellas, se ha evitado que ningún empleado tenga la sensación de no formar parte de un equipo. Por ello, la compañía seguirá apostando por iniciativas donde poder reforzar el Team Building, las relaciones humanas y potenciar el uso de la tecnología para trabajar a favor de las personas.

