Loro Parque anuncia su reapertura tras más de 13 meses de cierre

jueves, 22 de abril de 2021, 15:00 h (CET) A partir del sábado, 1 de mayo, estará abierto al público general. Desde el jueves, 29 de abril, podrán acceder al Parque todas las personas que habían adquirido una tarjeta anual y no pudieron disfrutar de ella durante 2020 En la mañana de hoy, jueves 22 de abril, Wolfgang Kiessling ha anunciado en una rueda de prensa que, tras más de 13 meses de cierre forzoso debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, Loro Parque reabre sus puertas con mucha ilusión el próximo sábado, 1 de mayo. Desde el jueves, 29 de abril, podrán acceder al Parque todas las personas que habían adquirido una tarjeta anual y no pudieron disfrutar de ella durante 2020.

El presidente de Loro Parque ha querido destacar lo difícil que ha sido el último año, pero ha asegurado que, a pesar de las circunstancias, han continuado con su apuesta por el bienestar animal, preocupándose por los más de 40 mil de animales bajo su cuidado. Además, se han renovado muchísimas instalaciones, se han creado nuevos espacios y acomodado los exuberantes jardines y espacios verdes, además de haber diseñado y preparado nuevas presentaciones, con claros fines educativos y fiel reflejo del amor y el vínculo que se tiene con los animales.

“Creemos que debemos ser pioneros y ayudar a salir de este letargo”, ha afirmado Kiessling, que ha destacado también el estado de excelencia en que se encuentran los diferentes espacios: “el Parque está más bonito que nunca y estoy contento por poder entregar esta maravilla a los visitantes en unos días”.

En el acto, también han estado presentes Marco Antonio González Mesa, alcalde de Puerto de la Cruz, y Carolina Rodríguez Díaz, concejala de Desarrollo Turístico y Progreso Económico. “Una vez más, el grupo Loro Parque ha sido un gran ejemplo”, ha asegurado el edil portuense, “por dar la oportunidad a esos primeros turistas de disfrutar, en un momento tan extraordinario como este, de la visita al Parque y un almuerzo en Brunelli’s Steakhouse”. Además, ha declarado que la reapertura “es una gran oportunidad” y ha invitado a turistas y locales a visitar el Parque.

A partir del 1 de mayo, la Compañía permitirá utilizar todas las entradas que fueron adquiridas antes de que se decretara el estado de alarma, a las que ha otorgado validez indefinida, y ampliará la vigencia de todas las tarjetas anuales por un período de 13 meses, los mismos que el Parque ha estado cerrado. Asimismo, continuarán estando disponibles las visitas exclusivas Exclusive Day Tour y Exclusive Sunset, experiencias únicas que, además, permiten disfrutar de una increíble experiencia culinaria en Brunelli’s Steakhouse.

Loro Parque, una impresionante embajada animal

Loro Parque es una impresionante embajada animal que ofrece la experiencia única de conocer la vida silvestre como nunca antes, con especies y ecosistemas de los cinco continentes, desde la frondosa selva amazónica hasta los fríos paisajes de la Antártida. Así, los visitantes podrán descubrir las maravillas y la espléndida belleza del mundo natural sin necesidad de viajar a todos estos rincones del planeta. Y podrán hacerlo desde muy cerca, pero con todas las medidas de seguridad necesarias.

Entre sus principales atractivos se encuentran las impresionantes y educativas presentaciones de orcas y delfines, así como el legendario Loro Show, además de los majestuosos leones de Angola, los gorilas, los hipopótamos pigmeos, los pingüinos… o la reserva de papagayos más grande y diversa que existe en el mundo. Destacan también las novedades del último año, porque la vida ha continuado en Loro Parque a pesar de la COVID-19. Muchos son los nacimientos que han tenido lugar desde el mes de marzo, entre ellos, los de un lémur de cola anillada, dos mellizos de tití emperador, una camada de chuchos y varios tiburones cebra.

Loro Parque Fundación, compromiso con la conservación a pesar del impacto económico de la COVID-19

A pesar del terrible impacto económico generado por la COVID-19, Loro Parque Fundación ha mantenido su compromiso de conservación dedicando 1,3 millones de dólares a 53 proyectos de conservación de la naturaleza, que se llevarán a cabo durante este año en los cinco continentes.

Desde su creación en 1994, la Fundación ha invertido casi 23 millones de dólares en más de 200 proyectos en los cinco continentes, gracias a lo que ha logrado salvar a 10 especies de loros de la extinción. Además, participa en trabajos de recuperación, reproducción y reintroducción de especies en su medio natural, como es el caso de varios ejemplares de guacamayo de Lear que ya vuelan en Brasil, y en importantes proyectos para la protección del medio marino, como CanBIO, que estudia los efectos del cambio climático, la acidificación oceánica y el ruido submarino en el mar. Esta labor es el perfecto ejemplo del papel de las embajadas animales, como Loro Parque, en la protección y la conservación de la naturaleza.

Días y horarios de apertura: de jueves a lunes, de 9:30 a 17:30 horas.

