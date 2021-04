DHL proveedor logístico oficial y socio principal de la primera edición de la Fórmula E en España Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 13:56 h (CET) La compañía mantiene su colaboración como Socio Fundador y Logístico de la ABB FIA Fórmula E desde su creación en 2013. DHL transporta más de 500 toneladas de carga de la competición, incluidos los vehículos y sus baterías de iones de litio, por todo el mundo. La compañía contará con una "Grada Go Green" con 400 olivos, sustituyendo a los asistentes que, posteriormente, serán plantados en Valencia Por primera vez desde la creación de la Fórmula E, los días 24 y 25 de abril tendrá lugar la competición de la ABB FIA Fórmula E en España, en el circuito de Cheste (Valencia), lo que supone un nuevo hito ya que, hasta ahora, las carreras siempre habían tenido lugar en circuitos urbanos. DHL, compañía líder internacional de logística y transporte, forma parte una vez más del campeonato, desde que en 2013 se constituyera como Socio Fundador y Logístico de la Fórmula E.

Como parte del Legacy Program Formula E que apoya DHL y de su compromiso con la sostenibilidad, la compañía contará con una “Grada Go Green” en Cheste, con 400 olivos que sustituyen a los asistentes. Una vez finalizada la competición, lo olivos serán plantados en Valencia, 350 de ellos en el propio circuito y otros 50 en una zona aún por determinar, a lo largo del mes de mayo.

La compañía transporta un volumen de carga de, aproximadamente, 500 toneladas, incluyendo los 24 vehículos, junto con las baterías, estaciones de carga, equipos de transmisión y cualquier materia adicional requerido por los equipos y la propia organización.

Durante la temporada de carreras, que se inició el pasado 26 de febrero en Diriyah (Arabia Saudita) y tras su paso por Roma, la carga recorrerá más de 64.000 kilómetros en total, haciendo escala en Valencia, Mónaco, Nueva York, México y Berlín. Uno de los aspectos más complicados de la logística es el transporte de las baterías de iones de litio, con 385 kg. de peso cada una y clasificadas como mercancías peligrosas, por lo que requieren una manipulación especialmente cuidadosa.

Dada la complejidad del transporte y las distancias kilométricas a recorrer, en fechas muy ajustadas, DHL utiliza toda su red multimodal para cumplir este reto, combinando la carga marítima, terrestre y aérea, cuando es necesario debido a los plazos de entrega, para lograr que la logística sea lo más sostenible posible. Los preparativos logísticos para un evento como este comienzan tres meses antes de la primera carrera.

Según Nicolás Mouze, director de Marketing y Ventas de DHL Express Iberia: “Tanto en la Fórmula E, como en DHL apreciamos la innovación y somos pioneros en utilizar nuevas tecnologías. Sin embargo, el aspecto principal que conecta a esta competición con nuestra compañía es la visión compartida de crear un futuro más sostenible y, por ello, hemos formado parte de la Fórmula E desde su creación. La Fórmula E ofrece todo el entretenimiento de los deportes de motor, siendo un embajador destacado del mensaje de sostenibilidad”.

DHL tiene décadas de experiencia en logística de deportes de motor. El principal ejemplo es la Fórmula 1, con la que la compañía colabora desde hace más de 35 años, convirtiéndose en Socio Logístico Oficial en el año 2004. DHL también tiene presencia en otros deportes de motor como MotoGP o las maratones del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). La competición de Moto GP tiene su propia serie eléctrica, MotoE, en la que DHL también tiene participación.

DHL es una compañía pionera en la introducción de vehículos eléctricos. Un ejemplo es el StreetSooter, una furgoneta totalmente eléctrica de diseño ergonómico, fabricada por el propio Grupo Deutsche Post DHL. Actualmente hay unos 11.000 StreetScooters en funcionamiento, que ahorran, aproximadamente, 39.600 toneladas de CO2. La “Misión 2050” es reducir a cero las emisiones relacionadas con la logística, para esa fecha.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.