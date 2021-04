Order In: La app española para pedir y pagar dentro de los restaurantes Emprendedores de Hoy

La digitalización de la vida cotidiana es inminente, mucho más en tiempo de pandemia, donde el distanciamiento es esencial. Sectores básicos como la hostelería, especialmente la restauración, han mermado su actividad al punto del cierre de muchos locales, debido a las restricciones sanitarias, como se ha visto en la fuente original.

Los nuevos horarios de apertura han obligado a los empresarios a diseñar estrategias para maximizar la jornada, ya que el servicio a domicilio no es suficiente para sostener un negocio con importantes gastos de personal, alquiler, suministros, proveedores…

En España, uno de los pilares de la restauración es el servicio de comidas y cenas, y ante el factor tiempo, es importante que los comensales puedan elegir de manera cómoda y en un ambiente seguro.

El uso del menú digital no es nada nuevo, sin embargo, la pandemia ha fomentado alternativas y mejoras para que las personas puedan utilizar su smartphone como canal de comunicación a la hora de comer. La proliferación de aplicaciones ha traído al restaurante del futuro a la punta de los dedos, con la posibilidad de ver en los dispositivos personales fotos, descripciones y hasta opiniones de los platos disponibles.

Cada día, son más los establecimientos que se valen de la publicidad en medios electrónicos y el uso de Order In una app para pedir la comida y pagar la cuenta, mientras otros apuestan por la vieja experiencia de sentarse a comer.

¿Qué es y cómo funciona Order In? Encontramos en el mercado aplicaciones como Order In, que se adapta a las necesidades del local y a la comodidad de los clientes, permitiendo ordenar lo deseado en cualquier momento, como un postre o bebida adicional, y pagar al final de la velada sin complicados pagos anticipados. Una costumbre renovada que mantiene la cotidianidad mientras se cumplen los protocolos de salud.

Gracias a la implementación del código QR único de cada mesa, la aplicación permite a los usuarios visualizar el menú interactivo y pedir cuantas veces lo deseen sin presión, al retirarse la cuenta se paga a través del teléfono personal con la posibilidad de dividir la cuenta con los acompañantes.

Order In destaca en el sector tecnológico debido a que los comensales tienen el control en la mesa virtual y los establecimientos pueden atender a más clientes con el mismo personal. Un cliente cómodo realiza más pedidos, cuestión que se reflejará en un aumento del ticket medio, además los hosteleros pueden conocer las características de sus clientes, que le permitan diseñar estrategias de consumo dirigidas al mercado actual.

Los usuarios pueden descargar esta aplicación desde la Play Store y Apps Store, mientras que desde la página oficial los establecimientos interesados pueden obtener asesoramiento gratis para el uso de la herramienta, conocer la manera de agilizar las ventas y darse de alta. Además podrán conocer las opciones en planes y tarifas que brinda para el acceso a un ecosistema que permitirá impulsar el negocio de una manera innovadora.

