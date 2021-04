Nanothermia/Oncothermia, una terapia efectiva contra el cáncer

Muchos pacientes oncológicos se preguntan hoy en día si no existe alguna terapia que trate los tumores sin generar ningún efecto tóxico o secundario. Sin embargo, la terapia sí existe, aunque aún no está demasiado extendida en nuestro país. La Oncothermia, o como aquí muchos la conocen, Nanothermia, es un tratamiento basado en “nanotecnología no invasiva”; lo que se traduce en que trata sin dañar ni generar efecto tóxico alguno para el organismo. Esta terapia se utiliza en muchos países del mundo, un ejemplo es Alemania, que la incorporó hace 25 años y actualmente cuenta con más de 150 equipos tanto en clínicas privadas como en numerosos hospitales públicos, así se ha visto en noticias de actualidad.

En España se incorporó más recientemente en 2013. El Centro Médico CelluMed Clinic de Marbella (Málaga) fue el primero en introducir la Nanothermia en su Unidad de Oncología, que cuenta con profesionales de la talla del Dr. García Puche (oncólogo radioterapeuta), del Dr. Juan Doblas (cirujano oncológico), del Dr. Salgado (neurocirujano especializado en tumores de cabeza, cuello y espalda) y otros médicos oncopatólogos; todos ellos formados y referentes en la práctica de Nanothermia (vs.oncothermia oncológica). La Clínica recibe diariamente comentarios que avalan el éxito de combinar la Nanothermia con otros tratamientos. El equipo médico no sólo la utiliza para complementar y optimizar las terapias oncológicas con el fin de multiplicar los buenos resultados, sino que también la utiliza en sinergia con otras terapias, o incluso como terapia única cuando el paciente es resistente a los tratamientos convencionales.

Ha quedado demostrado que la Nanothermia es eficaz para el tratamiento del cáncer: tumores sólidos, metastásicos e incluso avanzados e inoperables. Las diferencias y ventajas con cualquier hipertermia son muchas, pero principalmente destacan los sistemas nano de selección celular, mediante los cuales la energía se focaliza y solo actúa en el interior microscópico de las células malignas causando la muerte natural (apoptosis) mientras activa el sistema inmune (las defensas) y calma el dolor, aportando al paciente además, mayor bienestar y mejor calidad de vida.

A nivel público en España, esta técnica solo la está aplicando en este momento el Hospital Valdecilla de Santander, y únicamente en ciertos tumores debido a la amplia lista de espera. A pesar de este dato, el equipo de Oncología de CelluMed Clinic, pionero en esta materia, lo continúa aplicando en su centro médico de Marbella (Málaga) y colabora en la expansión de la terapia en España como centro médico de referencia nominado a los Premios Nacionales en Medicina 2021 por su innovación en el Área de la Oncología Integrativa.

La experiencia en más de 34 países y las publicaciones científicas que avalan esta tecnología con más de 400.000 tratamientos que se llevan a cabo anualmente,

dan esperanzas para que esta terapia no invasiva pueda llegar a muchos hospitales de la geografía española en un futuro no lejano. Se trata de un tratamiento asequible y que puede estar al alcance de muchas personas, sobre todo si se tiene en cuenta el testimonio de muchos pacientes que comentan que no vale mucho más que una cirugía estética de pecho y sin embargo, en este caso, se está tratando una enfermedad que es mucho más importante.

Según los doctores que recomiendan la Nanothermia (vs. oncothermia) cada paciente es diferente en función del estado y del tipo de tumor, por este motivo se realiza el estudio previo de los informes del paciente para determinar si es apto, conocer el número de sesiones y la sinergia con otros tratamientos.