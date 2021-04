Nocodespain: Producto mínimo viable o MVP Emprendedores de Hoy

martes, 20 de abril de 2021, 18:52 h (CET)

La empresa creada por Elio Suárez Santana (ver linkedin), Nocodespain, está destinada a impulsar las ideas de negocio de los clientes. En el momento de definir y lanzar un producto, la empresa asesora a los clientes a partir de la técnica de producto mínimo viable, o por las siglas en inglés, MVP. Consiste en el desarrollo de un producto con las características suficientes para satisfacer a los primeros clientes, pero con el objetivo de obtener retroalimentación para mejorar en un futuro. Es decir, garantiza una aparición en el mercado rápida para medir los resultados a corto plazo y optimizarlos, así se ha visto en Medio de comunicación.

¿Cuáles son las ventajas del producto mínimo viable? Las iniciativas de los emprendedores pueden no encajar en el mercado o no disponer del alcance requerido. A raíz de ello, nace el producto mínimo viable. Es definido como un “ante-proyecto” o un proyecto de prueba previo al lanzamiento de un producto o servicio. Permite calcular la respuesta del público y determinar si es rentable seguir invirtiendo tiempo y dinero.

Un proyecto basado en MVP utiliza una cantidad de fondos mínima para desarrollar una idea. Es concebida en versión de prueba, pero cuenta con los mismos valores o detalles que un producto real. En función de cómo se desenvuelva en el mercado y supere los parámetros preliminares, se dará paso a la producción y desarrollo en masa.

Hoy en día, es una herramienta indispensable en el marketing digital y en la publicidad. Analizando todos los factores asegura que un emprendimiento, idea o producto valga la pena a largo plazo.

Funcionamiento del MVP Es pertinente comprender cómo se gestiona el producto mínimo viable o MVP. Para tal fin, existe una gran variedad de empresas o servicios asociados con especialistas que desarrollan estas estrategias. Una de ellas es Nocodespain que, gracias a los conocimientos de Elio Suárez y al sondeo de mercado que realiza, explota al máximo la idea, crea un proyecto de prueba y mide el éxito.

El refinamiento En primer lugar, se plantea el interrogante sobre cómo desarrollar el producto mínimo viable. En este paso es importante identificar correctamente las prioridades. Por tanto, al hablar de refinamiento, se hace énfasis en buscar y explotar las cualidades de la idea. Asimismo, se analizan los pros y contras y se empieza a dar forma al proyecto de prueba a lanzar en el mercado. De esta manera, se ahorra tiempo e inversiones que no impulsan por completo el producto.

Captación de clientes y diseño Para aumentar la visibilidad del producto mínimo viable es fundamental un diseño que encaje a la perfección con la premisa definida. Nocodespain también crea una interfaz para medir la experiencia de los usuarios. Como resultado, se aprende no solo de ellos, sino del mismo producto para ir mejorándolo.

Optimización y desarrollo En los casos en que el MVP alcanza las expectativas, se procede a la optimización y desarrollo. Es en esta fase cuando se aplica la metodología indispensable para impulsar el proyecto en el mercado. Para acabar, Nocodespain garantiza al usuario el disfrute completo de su idea, así como el máximo provecho de esta.

