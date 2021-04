GuíasTeam presenta su portal especializado en actualidad y guías de videojuegos Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 14:54 h (CET) La industria de los videojuegos no deja de crecer a nivel mundial, demandándose, cada vez más, portales informativos especializados. GuíasTeam presenta su portal informativo dedicado al ocio y entretenimiento digital Al hablar de cultura, ocio y tiempo libre, los videojuegos ocupan un lugar preferente en el mercado, auspiciado por un cada vez más amplio y entregado público. No en vano, es un sector privilegiado, con una demanda poco elástica y una notable capacidad de resiliencia a coyunturas económicas adversas, que hace que su crecimiento continúe imparable.

Los videojuegos: una gran indústria

Los videojuegos, además de representar una de las principales actividades de ocio y entretenimiento de grandes y pequeños, constituye para la economía de muchos países una industria floreciente que impulsa el desarrollo económico de múltiples sectores, como son: el sector audiovisual, la programación y la telecomunicación.

Y es que, a tenor de la séptima entrega del libro blanco del desarrollo español de videojuegos, un detallado informe económico realizado por DEV (Desarrollo Español de Videojuegos), la asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento, sobre la industria de los videojuegos; España es el décimo mercado mundial, con un volumen de negocio que superó en 2020 los 2.600 millones de euros.

Portales informativos especializados

Pero el entretenimiento no termina en la pantalla del pc o de la tablet o móvil. La industria del videojuego origina ingentes cantidades de información, sobre todo lo relacionado con la oferta existente, con sus contenidos y comunidades.

Los usuarios tienen la necesidad de estar informados de todo cuanto acontece en el universo del ocio digital, sobre las novedades, etc, pero también demandan, muy especialmente, contenidos de calidad con el que poder profundizar y mejorar en sus juegos favoritos.

GuíasTeam: expertos en actualidad y guías de videojuegos

De ahí el nacimiento y rápido auge de plataformas y portales informativos especializados como GuiasTeam, una web creada por apasionados del mundo de los videojuegos, como ellos mismos se definen: "somos un pequeño grupo de webmasters y apasionados de los videojuegos, que empezamos este proyecto como un hobbie hace aproximadamente 6 meses. Gracias a la gran increíble aceptación que tuvo la web, enseguida nos dimos cuenta de que podríamos crear algo grande, de ahí que nos pusiéramos manos a la obra con la intención de crear el portal de referencia de todo lo que tenga que ver con los videojuegos".

En el breve, pero intenso recorrido de GuíasTeam, mantienen una de las mejores colecciones de guías de juegos del mercado, que ofrecen de forma gratuita desde su portal. Entre sus guías de juegos destaca su guía: valheim wiki, que cuenta con miles de visitas de usuarios interesados en conocer los mejores consejos, trucos, recorridos, información sobre localizaciones, jefes, combates y todo lo relacionado con uno de los principales juegos del momento.

"Aunque hay muchas webs sobre videojuegos, hay algo fundamental que nos diferencia de nuestra competencia y es la originalidad de nuestro contenido. Mientras el resto se dedica a publicar contenidos copiados de otros medios, sin ningún tipo de contrastación, ni verificación; nuestro equipo se dedica a la creación de contenidos de calidad, una concienzuda labor con el único objetivo de la creación y aporte de valor, de información útil, lo que hace que nuestro portal esté creciendo a un ritmo vertiginoso, contando con cerca de medio millón de visitas al mes, en tan sólo seis meses de vida", concluyen desde GuíasTeam.

