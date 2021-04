Norauto se une a Deliveroo para fomentar la movilidad sostenible y segura Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 17:47 h (CET) Se estima que en España hay entre 20.000 y 30.000 riders, prestadores de servicios de reparto que en muchas ocasiones se mueven en bicicleta de forma diaria. Con motivo del Día de la Bicicleta, que se conmemora este 19 de abril, Norauto pone en marcha una campaña específica dirigida a este colectivo para que puedan renovar su material y equipamiento Ir en bicicleta es una forma sana, económica y sostenible de moverse por la ciudad. Reflejo de sus grandes ventajas y beneficios es el hecho de que 20 millones de españoles utilizan la bicicleta "con alguna frecuencia", según datos del último Barómetro de la Bicicleta 2019. Sin duda alguna, la pandemia de Covid-19 ha incrementado este uso de manera exponencial. Los riders se encuentran en los colectivos que más uso hacen de este vehículo.

Desde el 19 de abril y hasta el 2 de mayo, los riders que colaboran con Deliveroo podrán disfrutar de 100 euros de descuento para adquirir una bicicleta eléctrica. De esta forma, podrán desplazarse de forma más cómoda y sostenible. Hay que recordar que estas bicicletas ofrecen asistencia al pedaleo, por lo que el esfuerzo que se realiza es menor.

Igualmente, y con el objetivo de que estos ciclistas cuenten con todo el equipamiento de seguridad más actualizado posible, como puede ser elementos reflectantes, protecciones o casco, Norauto les ofrece un 30% de descuento en accesorios y recambios. Basta con identificarse como colaborador de Deliveroo, tanto en autocentros como en la web www.norauto.es

“Norauto quiere apoyar el gran trabajo que realizan los riders en su día a día con acciones como esta. Porque pocas personas utilizan tanto la bicicleta como ellos. Deliveroo ha tendido la mano. Sin duda, este es solo el principio de una colaboración para acciones futuras” , afirma Simón Valín, director general de Norauto España.

"Desde hace más de un año, Deliveroo puso en marcha un programa de Seguridad Vial orientado a promover las buenas prácticas entre la comunidad de riders y a mejorar la movilidad urbana. Esta iniciativa, desarrollada con Norauto, ayuda a avanzar en esa dirección, para poder seguir desarrollando prácticas que fomenten la seguridad y la movilidad sostenible.", señala Carolina Perez, directora de Comunicación de Deliveroo.

Tres ventajas de la bicicleta eléctrica

Además de que se trata de un medio económico y sostenible que permite ahorrar, contaminar menos y mantener la distancia interpersonal, ofrece las siguientes ventajas:

Más recorrido con menor esfuerzo. Las bicicletas eléctricas, a diferencia de las convencionales, ofrecen ayuda en el pedaleo, por lo que el trabajador debe realizar un esfuerzo físico menor en sus trayectos.

La distancia a la que se puede llegar es mayor. En el mismo tiempo, se puede realizar más recorrido sin más esfuerzo.

Mayor ahorro respecto a otros medios de transporte y menor contaminación. Claves de seguridad para los riders

Realizar un mantenimiento adecuado de la bicicleta. Como medio de transporte y herramienta para su actividad profesional, es fundamental que se encuentre en perfectas condiciones para garantizar su seguridad. Se debe comprobar de forma periódica el estado de las ruedas, las luces y el funcionamiento de los frenos.

Contar con la equipación necesaria. Se recomienda el uso del casco y elementos de protección como rodilleras y codilleras. Procura llevar ropa cómoda pero que también proteja en caso de caídas. Es aconsejable que esta ropa sea de colores llamativos. Colocar elementos reflectantes en el casco o en la bicicleta contribuirá a ser más visibles para el resto de usuarios.

Aumentar la precaución durante la noche. Precisamente es uno de los momentos de mayor actividad. La bicicleta debe contar con una luz blanca delantera y una luz roja trasera. Se aconseja el uso de cubiertas reflectantes con arcos reflectantes o intermitentes para los puños que pueden ayudar a informar de los giros. Otra buena opción es el uso de cascos con luz en la parte trasera. Cascos como Smart4you se encienden al detectar oscuridad para mejorar la visibilidad del conductor.

Si se utiliza una bicicleta eléctrica, ésta debe ser homologada y cumplir con la UNE-EN 15194:2009.

Bajo ningún concepto se debe manipular la bicicleta si no se cuenta con los conocimientos necesarios, sobre todo si se trata de bicicletas eléctricas.

Cumplir siempre con las normas de circulación. Es importante conocer esta normativa y ponerla en práctica en el día a día.

No necesitan permiso de circulación y de conducción y tampoco seguro obligatorio. Sin embargo, el propietario puede contratar un seguro si lo desea o según las especificaciones de la autoridad local. Puede ser recomendable para quienes utilizan la bicicleta para su actividad profesional.

Precaución ante la presencia de otros usuarios vulnerables como son peatones. Se debe circular con una velocidad adecuada que permita actuar ante posibles imprevistos y detener el vehículo a tiempo.

Aumentar la precaución ante la presencia de vehículos como coches, camiones o autobuses. Hay que ser conscientes de los puntos ciegos de estos vehículos, evitar zigzaguear y tener cuidado con la apertura de puertas, especialmente cuando hay coches estacionados o en segunda fila, y con la marcha atrás de los vehículos estacionados en batería.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Eduardo García Mellado, nombrado nuevo director de AAPP en VASS AleaSoft: Francia lidera un abril de precios récord en los mercados eléctricos europeos El AMPA del colegio Paulo Freire de Málaga instala 30 medidores de CO2 para controlar la calidad del aire en el centro escolar Emcesa renueva sus certificaciones Norauto se une a Deliveroo para fomentar la movilidad sostenible y segura