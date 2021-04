David Otero y Antonio José, entre otros, actuarán en la gala benéfica de Fundación Sesé Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 16:25 h (CET) "¡En Marcha! Música x Alimentos Solidarios" de la Fundación Sesé, que se celebrará el próximo 21 de mayo en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, contará con las actuaciones de Antonio José, David Otero, Conchita, Marwán, Ele y Mj Trilles. Esta cita solidaria pretende recaudar fondos para fortalecer el programa de asistencia alimentaria de la Fundación Sesé, que se desarrolla en el Comedor Familiar Delicias y el apoyo al Banco de Alimentos La Fundación Sesé ha desvelado el cartel con los nombres de los artistas que participarán en la cuarta gala benéfica que, en esta edición, tiene como lema “¡En Marcha! Música x Alimentos Solidarios”. El evento, que se celebrará el 21 de mayo en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, a las 19.00 horas, tendrá como artistas invitados a Antonio José, David Otero, Marwán, Ele, Conchita y Mj Trilles. Ya se pueden adquirir las entradas, limitadas por las restricciones de aforo, a través de la web www.enmarchamusicax.com o en www.ibercaja.es a un precio de 35 euros.

La gala estará conducida por el locutor, periodista y presentador, Xavi Martínez, quien actualmente produce y presenta el podcast “Seven”, y ha sido director y presentador de “LO+40” y juez del talent show “Factor X España”.

Esta cita solidaria pretende recaudar fondos para fortalecer el programa de asistencia alimentaria de la Fundación Sesé, que se desarrolla en el Comedor Familiar Delicias y el apoyo al Banco de Alimentos.

Fundación Sesé organiza por cuarta edición esta gala benéfica, siempre bajo el eslogan “¡En Marcha! Música x” y con un fin solidario. En las tres anteriores citas se han logrado recaudar más de 98.000 euros: en 2017, por el autismo, 31.530 euros; en la de 2018, por el cáncer infantil, 36.554 euros, y en 2019, por el síndrome de Down, 30.130 euros.

En ellas han actuado artistas de la talla de Rozalén, Niña Pastori, David de María, Marta Soto, El Langui, El Kanka, Poty Castillo, Gabino Diego, Adrián Martín, Merche, Pedro Guerra, Dorantes, Fran Perea, Carmen París, Esther Arroyo y Luis Cebrián, entre otros.

Estas galas se pueden llevar a cabo gracias a la solidaridad tanto de artistas, como de asistentes, voluntariado corporativo de Grupo Sesé (Moving The World), colaboradores y patrocinadores.

Toda la información en: https://enmarchamusicax.com/

Sobre Fundación Sesé

La Fundación Sesé es una organización no lucrativa de ámbito estatal que cree en la igualdad de todas las personas, en que las distintas capacidades hacen diferentes a las personas y lucha por mejorar la calidad de vida de todos. Por eso, sus fines son la intermediación, formación y capacitación, asesoramiento, accesibilidad y creación de empresas para personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión.

