Clínica Fercasy: Hidratación labial con ácido hialurónico Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La hidratación labial es una técnica que se realiza con Ácido Hialurónico para devolver la hidratación y jugosidad a los labios que, con el paso del tiempo, pueden sufrir sequedad o pérdida de elasticidad, así se ha visto en El sitio Web sugerido.

Los labios son una de las partes del rostro más llamativas y, por esta razón, muchas mujeres se preocupan por mantenerlos hidratados. A través de la infiltración de dicho producto es posible devolver la juventud a esta parte del rostro. Sin embargo, es importante realizarse la hidratación labial con ácido hialurónico con profesionales calificados.

Encontrar la clínica de medicina estética ideal para la hidratación labial La Clínica Fercasy cuenta con profesionales expertos en medicina estética y ofrece una gran variedad de tratamientos estéticos, entre los cuales se encuentra la hidratación labial.

El procedimiento utiliza ácido hialurónico para agregar volumen, jugosidad e hidratación a los labios. Por otra parte, mediante la aplicación de este ácido, también es posible perfilar los labios y hacer más notorio el arco de cupido.

Previamente a la aplicación del tratamiento, los profesionales realizan un diagnóstico minucioso al paciente para comprobar que no exista ningún riesgo contraindicado con el procedimiento. Además, proporcionan la asesoría correspondiente para lograr los mejores resultados en cada uno de los pacientes.

Procedimiento para tratar labios deshidratados El ácido hialurónico es producido por el organismo y la composición del mismo se encarga, entre muchas cosas, de atraer moléculas de agua que hidrata la propia zona. Al tratarse de un componente natural de la piel, es utilizado para diferentes tratamientos sin efectos secundarios.

A través de infiltraciones en la piel, el ácido hialurónico estimula nuevamente la actividad celular de la zona y, de esta forma, ayuda a la regeneración e hidratación cutánea.

El tratamiento es totalmente indoloro, las agujas con las que se realiza son muy finas y, antes de infiltrar la sustancia, se adormece la zona que se tratará con una crema anestésica.

Los resultados de este tratamiento suelen durar hasta un año, pero esto también depende de la capacidad del paciente para absorber el ácido hialurónico. La duración también depende de los hábitos y de las rutinas diarias que tenga cada paciente.

La finalidad del tratamiento es lograr un resultado totalmente natural, sin necesidad de recurrir a intervenciones quirúrgicas. Asimismo, los resultados dependen totalmente de la calidad del producto que se aplique.

En el mercado existen diferentes marcas de ácido hialurónico. Es esencial utilizar un producto de alta gama, que evite posibles daños en la salud y garantice la máxima duración del tratamiento.

Los costes de los tratamientos de hidratación labial El primer factor que hay que tener en cuenta es que se trata de un tratamiento profesional. Actualmente, en Madrid, es posible encontrar el tratamiento a partir de 250 euros. La gran ventaja del procedimiento con ácido hialurónico es que es posible comenzar a observar los resultados en el día siguiente a la aplicación.

Es cierto que es posible encontrar precios más bajos. No obstante, hay que tener en cuenta que, cuando esto sucede, se trata de centros que utilizan versiones del producto más económicas y, por lo tanto, menos efectivas. También puede ocurrir que las dosis que se utilizan sean mucho menores a las necesarias. En este sentido, hay que tener en cuenta que, cuanto menor sea la duración del tratamiento, mayores serán las visitas al centro estético para realizarlo de nuevo. A la larga, será un tratamiento mucho más costoso y menos efectivo.

Finalmente, los precios entre cada centro de medicina estética son bastante variables. Sin embargo, en la mayoría de clínicas rondan alrededor de los 250 euros, asegurando una alta calidad en el servicio y en los productos utilizados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pelucas de pelo natural. ¿Cuáles son las más recomendadas por Natura Estilo? Ramírez & Asociados: Renovar NIE Barcelona requisitos Inmobiliaria Manresa: Vivir en Manresa opiniones Dulce húngaro. ¿Qué hace especial a un dulce de chimenea? UNION VTU’S: Hipopresivos en casa