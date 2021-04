Los fumadores son más susceptibles a contraer la Covid-19 El uso de las nuevas tecnologías, como la mensajería móvil o los recursos web son herramientas idóneas para dar soporte a los pacientes Redacción

domingo, 18 de abril de 2021, 00:35 h (CET) De acuerdo con los expertos, el tabaquismo ha representado siempre un factor de riesgo para las enfermedades respiratorias y en el caso del Covid-19 no es una excepción. Así, en el seno del II Congreso Nacional Covid-19, organizado en esta segunda edición por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), se presenta hoy la mesa redonda del Comité Científico TABAQUISMO Y COVID-19, en la cual el Dr. José Ignacio de Granda Orive, neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid; el Dr. Raúl De Simón Gutiérrez, coordinador del Grupo de Tabaquismo de SEMERGEN de Madrid, y la Enfermera Paz Vaquero Lozano, coordinadora del Grupo de Tabaquismo de NeumoMadrid, expresarán sus puntos de vista y analizarán los riesgos que el tabaco implica ante el coronavirus.



De acuerdo con el Dr. José Ignacio de Granda Orive, que participa con la ponencia Consumo de cigarrillos y de cigarrillos electrónicos y Covid-19, se sugiere que tanto fumar como vapear puede incrementar la expresión de ACE2 y también puede ser un factor de riesgo añadido para contraer infecciones, tanto víricas como bacterianas, como la tuberculosis. Además, asevera que “el tabaquismo actual o previo es un factor de riesgo para una peor evolución, una evolución más severa de la infección por Covid-19, y un Covid-19 más sintomático”.

Por su parte, el Dr. Raúl de Simón Gutiérrez en su exposición, "La atención sanitaria a los fumadores durante la pandemia" coincide con el Dr. De Granda en que fumar representa el riesgo añadido de tener un desenlace adverso por COVID-19. No obstante, de Simón considera que la situación actual puede representar una oportunidad para intervenir en los pacientes fumadores, ya que como comentó, “el actual es un momento ideal para su abordaje aprovechando la mayor concienciación y preocupación de la población ante el riesgo de enfermar por COVID-19”. Además, para este especialista el uso de las nuevas tecnologías, como la mensajería móvil o los recursos web son herramientas idóneas para dar soporte a los fumadores, sin olvidar que es fundamental el abordaje multicomponente, con ayuda psicológica y farmacológica.

En el cierre de la sesión, la enfermera Paz Vaquero intervendrá con la exposición Protocolo asistencial y manejo de exploraciones al grupo de fumadores durante la pandemia, en la que subraya la importancia de las actividades que deben realizar las Unidades de Tabaquismo (UT) tanto en el campo docente, como el de la investigación, el representativo y el asistencial. También remarca que "la Actividad Asistencial comprende la prestación de asistencia sanitaria para ayudar a dejar de fumar y debe hacerse a aquellos fumadores que hayan sido remitidos cumpliendo los criterios de derivación establecidos. En este nivel, la asistencia puede ser proporcionada en tres tipos de formato: individual, grupal y telefónica". Además, insiste en que las pruebas para los fumadores como la espirometría y la cooximetría deben de hacerse solo si se disponen de los equipos de protección individual necesarios y de acuerdo con las recomendaciones de la SEPAR.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

