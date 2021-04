Tendencias en carritos de bebé para 2021 por carritosdebebe.eu Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 16:13 h (CET) Todas las madres y padres primerizos han tenido dudas sobre qué carrito comprar para garantizar el confort de su bebé. Sin embargo, ya se sabe que la paternidad es algo muy costoso, y siempre se buscan opciones buenas y económicas. Cada vez más padres se han pasado a la compra por internet porque, actualmente, ofrece los mejores productos con una buena relación calidad precio. Hoy van a nombrar las mejores opciones de carritos para bebé de Amazon Es muy importante que, antes de buscar el carrito de bebé perfecto, se tengan en cuenta algunos factores como:

La edad del bebé.



El uso que se le va a dar.



Si se quiere que se convierta en silla de paseo.



Si es apto para el coche.



Cuántos bebés lo van a usar.



Etc.

Después de pararse a valorar estos aspectos, ha llegado el momento de conocer los mejores carritos de Amazon según los usuarios de la plataforma que ya los han probado.

Hauck Shopper SLX Trio Set

Este carrito 3 en 1 es válido desde el nacimiento del bebé, y es la mejor opción de Amazon. Por menos de 200€, se tienen 3 productos diferentes: carrito de nacimiento, capazo para el coche y silla de paseo para niños de hasta 25kg. Por ello, es un carrito que durará años y años. Es muy ligero y compacto, y de plegado fácil, perfecto para su transporte. Además, posee una cómoda cesta abajo con gran capacidad.

Kinderkraft Carrito Bebé 3 Piezas VEO

La segunda mejor opción en cuanto a carritos de bebé de varias piezas. Al igual que el modelo anterior, esta práctica opción también incluye, además del carrito para bebé de 0 meses, la sillita de paseo y el capazo para el coche. Tiene un diseño muy elegante, con unas líneas de detalle muy cuidadas en color gris y cuero sintético marrón, ideal para los padres más “chic”. A pesar de ser más caro que el anterior, soporta hasta 15kg de peso, 10kg menos, por lo que los hijos lo podrán usar por menos años.

Kinderkraft Carrito Bebé 3 en 1 JULI

Otro de las opciones más famosas de Kinderkraft, principalmente porque es un carrito 3 en 1 y está disponible en varios colores: rosa, negro y azul oscuro. Cuenta con un diseño muy moderno y es bastante ligero. La silla de coche se convierte también en una práctica silla de paseo. Además, el carrito cuenta con 3 opción reclinables: completamente tumbado, inclinado o sentado.

Star Ibaby Neo 3 en 1

Por último, esta marca ha sacado a la venta este maravilloso carrito con silla de paseo homologada de hasta 22kg, perfecto para un uso prolongado. El Go BaBy Neo es una de las opciones más completas del mercado, porque incluye el carrito de recién nacido, bolso cambiador, sombrilla, burbuja de lluvia, adaptadores de grupo 0 y la silla homologada de paseo, además del capazo para el coche. Y todo esto por menos de 300€.

