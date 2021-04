La música y el baile se hacen inmunes ante cualquier virus, según Sonidocool.com Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 15:22 h (CET) ¿Será el streaming la vacuna que sirve para que la música y el baile se hagan inmunes ante cualquier virus? El mundo parece ir despertando de la letargia de un confinamiento forzado y aunque el panorama aún es incierto, la industria de la música y el baile se hacen inmunes ante cualquier virus y han encontrado la forma de llegar al consumidor con más facilidad.

La industria de la música y el baile siempre están presentes en la vida de las personas.

En el caso de la música, esta es capaz de hacer sentir emociones desde que se está el vientre materno, conecta y transporta a las personas a diferentes etapas de sus vidas en solo minutos.

Por su lado el baile, se convierte en una forma de expresión que transmite energía y ayuda a liberar el estrés.

Ambas industrias parecían sucumbir ante la embestida de un virus que conmocionó a la humanidad, sin embargo comienzan a expandir su campo de acción y encuentran una vía de acceso que conecta a sus productos con los consumidores, el streaming.

Aunque lo fuerte del streaming ha sido la televisión, la industria de la música y el baile comienzan a adaptarse a esta modalidad y se convierte en una válvula de escape para las personas.

#1 La Industria de la música

La música es considerada como un lenguaje universal que conecta a las personas. Sin importar el idioma en el que esté, la música hace sentir sensaciones en las personas que ningún otro medio puede hacer.

Para la gente, la música es un medio de escape, es la que le inyecta energía cuando hacen ejercicios o ayuda a bajar las tensiones, cuando el retorno al hogar parece eterno.

La música forma parte de la identidad de las personas y aunque siempre va a estar ahí, ha sufrido una serie de evoluciones que condujo a esta industria a un mejor nivel.

Hace algunos años, era un selecto grupo de empresas las encargadas de grabar y distribuir la música hacía los consumidores.

Pero poco a poco, surgen nuevos espacios donde los artistas pueden hacer las grabaciones y editar el material que luego comparten con el público.

Esto, derrotó la industria de la piratería y da paso a nuevos procesos de consumo masivo.

Lo propio han hecho los amigos de ““Sonido Cool Music”“Sonido Cool Music”” quienes ofrecen a los clientes nuevas y modernas opciones de producción musical a bajo costo y con una calidad profesional.

Su propietario, dice que a pesar de la pandemia, la gente no ha dejado de escuchar música, solo cambio el momento en el que lo hace. Antes, la gente oía la música mientras entrenaba o iba al trabajo, ahora lo hace en otro momento del día.

Como la música va a seguir estando presente en la vida de las personas, lo que se debe es evolucionar la forma en la que se produce y transmite al consumidor.

Por eso la importancia de contar con nuevas, modernas y novedosas alternativas con las cuales los artistas puedan hacer sus producciones musicales y seguir llevando alegría y entretenimiento a las personas.

#2 La Industria del baile

De todas las industrias del entretenimiento, el baile es la que ha sufrido más los embates de un confinamiento. Al estar las personas forzadas a permanecer en sus hogares se mantienen cerradas las puertas de los centros donde las personas iban a bailar y a entretenerse.

La principal recomendación en la actualidad es “mantener un distanciamiento social”; pero así como la música, bailar es para muchos una válvula de escape, es una descarga de adrenalina que rejuvenece el alma y da un impulso para vivir.

Ahora bien, pero ¿cómo disfrutar de los beneficios que ofrece la industria del baile sin romper la regla del distanciamiento?

La respuesta a esa interrogante se encuentra en Colombia donde la academia de Baile “Así se Baila”abre de nuevo sus puertas para ofrecer a sus clientes nuevas formas de seguir haciendo eso que tanto les apasiona.

Su propietario aprovechó el auge que tiene el formato del streaming, para adaptarlo a un mundo que parecía apagarse.

Se retoman opciones que antes existían, como las clases privadas y se toman nuevas medidas en las que se reducen la cantidad de participantes, se abren los espacios y se utiliza la ventaja del streaming para llegar a las personas con mayor riesgo de contagio.

Aún es incierto si tendrá el mismo éxito de la televisión y la música, pero La industria del baile da pequeños pasos, para acercarse a esas personas que veían en un confinamiento como se apagaba en su interior la llama de la pasión por el baile.

#3 El Streaming como medio alternativo para la Industria de la música y el baile

El Streaming es una tecnología que permite que las personas puedan disfrutar de formatos de audio y video sin la necesidad de descargarlos, solo necesitan una conexión a Internet para poder disfrutar del contenido.

Esto permite que este tipo de método se adapte a cualquier medio de entretenimiento. Siendo la televisión la industria que más le ha sacado provecho a esta modalidad y en tiempo de pandemia se ha multiplicado su consumo.

Viendo el éxito que ha tenido la televisión, los artistas musicales han comenzado a adaptar esta tecnología a su industria, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de ver un show en vivo, desde la comodidad del hogar.

Esto no solo, permite que las personas disfruten de su artista preferido sin salir de su hogar, sino que tiene un valor económico que está al alcance del consumidor promedio y le da la oportunidad a la gente de ver un concierto en vivo, lo cual antes no hubieran tenido la oportunidad de pagar.

Por eso, para esta industria es importante contar con medios alternativos, donde los artistas puedan hacer sus producciones musicales sin la necesidad de acudir a los grandes monopolizadores.

Ahora bien, la industria del baile viendo los avances importantes que tienen la televisión y la música, tratan de adaptar este nuevo formato a una industria que se niega a sucumbir.

Los fanáticos al baile, tienen la necesidad de sentir de nuevo la emoción que corre por sus venas cuando danzan en cualquiera de sus modalidades.

De las industrias del entretenimiento, el baile es la que presenta más inconvenientes, pero gracias a esos emprendedores que no se rinden, este medio artístico, busca una nueva forma de cómo llegar a las personas.

#4 Conclusión

La humanidad está demostrando una vez más que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia o situación. Evoluciona constantemente y siempre descubre nuevas y más eficientes formas de mejorar la calidad de vida de la población.

Y a pesar de estar pasando en estos momentos un estado de incertidumbre colectiva, se ve como la música y el baile se hacen inmunes ante cualquier virus y evolucionan para seguir llevando alegría a los corazones de la gente.

Un ejemplo, que cuando las cosas se hacen con amor, pasión y determinación, no hay nada en este mundo que las detenga.

