Álex Izquierdo: Experto en Facebook Ads. La importancia de las campañas publicitarias en 2021

viernes, 16 de abril de 2021, 14:43 h (CET)

El éxito de las campañas publicitarias durante este 2021 está en las plataformas digitales. Álex Izquierdo, experto en marketing digital y consultor especializado en Facebook e Instagram Ads, lo afirma y promueve que una buena planificación de la promoción es la base para lograr las metas deseadas, así se ha visto en noticias de actualidad.

Expertos constatan que el desarrollo de una campaña publicitaria afinada con los objetivos es de vital importancia para lograr impulsar y dar a conocer productos y servicios en un mercado definido.

Izquierdo, en referencia a las campañas en redes sociales, señala que usar Facebook Ads podría ser complicado pero que con una buena asesoría, el camino es más ligero y hasta económico, si se distribuye de manera oportuna el presupuesto a invertir.

Estadísticas reportan que solo en Facebook se agrupan 1.495 mil millones de usuarios activos en un día, e los cuales un 88% accede a través de su teléfono móvil. En Instagram son al menos unos 1.000 millones de usuarios activos.

Impulsar campañas publicitarias en las plataformas digitales aporta además mucha efectividad, según indican los analistas del marketing, al señalar que las herramientas aportadas en el caso de Facebook e Instagram permiten evaluar y segmentar los anuncios. Así sugieren delimitar el mercado meta por rango de edad, género, país o intereses entre otros.

Facebook Ads es definido por los especialistas del marketing como un sistema publicitario online que sirve para promocionar tanto una página de Facebook e Instagram, como material externo y pagando por los clics que se reciben.

El experto en Ads Álex Izquierdo indica además que las empresas o interesados en extender sus campañas publicitarias en redes sociales pueden contratar un equipo de asesores que administren y pongan en circulación los anuncios de una campaña en su totalidad. Ese equipo ofrecerá la presentación de las mediciones y el comportamiento.

Según estadísticas, España es el país de la Unión Europea donde más creció la inversión en Facebook e Instagram Ads en todo 2020. El hecho se atribuye principalmente al desarrollo de la pandemia del coronavirus y a las medidas de confinamiento al que estuvo sometido la sociedad.

Un artículo de The Native Advertising Institute asegura que la publicidad en 2021 generará el 74% de los ingresos por las promociones, pero para seguir siendo capaz de llegar a los consumidores, los anunciantes deben adaptarse a los cambios en sus hábitos. La clave, según estos analistas, es estar al día con las tendencias en publicidad.

Tendencias en publicidad digital Ante un marketing cada vez más saturado de anuncios, los expertos en campañas publicitarias apuntan a no combatir los bloqueadores de publicidad, sino a ofrecerles más valor a las publicaciones.

La tendencia que impulsan los especialistas en publicidad digital es dar más forma y funcionalidad al entorno en el que aparece, lo que aseguran que añade y permite llegar al usuario de una forma menos intrusiva que con los anuncios tradicionales.

Videos, audios y publicidad programada forman parte de las principales tendencias que en este 2021 se están empleando con más fuerza en el desarrollo de los anuncios digitales.

