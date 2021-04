ENEDEX anuncia la primera DEX Cross-Chain Polkadot Moonbeam para el comercio de energía Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 10:06 h (CET) Los mercados de intercambio descentralizados (DEX) aportan trading con apalancamiento, opciones de energía y comercio de futuros ENEDEX, pionera en el comercio de energía, se enorgullece de anunciar la primera DEX cross-chain de Polkadot Moonbeam para el comercio energético, proporcionando una manera fácil de poner en marcha nuevos proyectos y recaudar capital. ENEDEX es la primera DEX cross-chain del mundo centrada en el comercio de activos energéticos. ENEDEX es una bolsa descentralizada que proporciona trading con apalancamiento, opciones y futuros de energía, y una API de trading automático con servicios de datos.

Los exchanges centralizados han mostrado su vulnerabilidad recientemente con OKEx y BitMEX. Bitcoin, que se creó para eliminar a los intermediarios, tiene una gran parte de su volumen de operaciones controlado por los mismos intermediarios. ENEDEX está respondiendo a estos problemas, respondiendo a la petición de soluciones sin intermediarios para el comercio. El trading descentralizado permite a los usuarios mantener el control. Tiene el potencial de permitir la obtención de más liquidez que nunca, como es el caso de ENEDEX. Permite la creación de nuevos mercados de trading.

La capitalización del mercado mundial de criptomonedas alcanzó la cifra de 2 billones de dólares en abril de 2021. La seguridad es siempre un factor importante cuando se trata de la gestión descentralizada de datos. ENEDEX utiliza la tecnología cross-chain y quantum resistance para crear la DEX más segura del mercado y proporcionar a sus usuarios una interoperabilidad y ciberseguridad superior. A través de la tecnología DEX cross-chain, ENEDEX fundamentalmente se esfuerza por transformar el funcionamiento de los mercados energéticos. El token $ENE proporciona acceso a DeFI pools de minería de liquidez VIP con un superior APY y APR, staking, community governance y participación temprana en nuevas inversiones de proyectos energéticos de alta calidad.

La energía es la última clase de activos que se une a la innovación DeFi. DEX trae una nueva forma de operar con la energía en el futuro. Introduce un universo transparente y resistente a la censura con un democrático acceso global para todos.

Según los estudios de ENEDEX, el mundo actual de la energía está dominado por oligopolios e intermediarios que controlan el acceso a la producción, el consumo y el comercio de energía. Los mercados de la energía se negocian predominantemente en bolsas centralizadas a las que no puede acceder todo el mundo, lo que crea un desequilibrio de poder. Los contratos de futuros y opciones de energía se negocian en volúmenes masivos, lo que dificulta la comercialización por parte de los particulares.

ENEDEX aporta un nuevo enfoque a los mercados energéticos a través de la descentralización y la democratización, proporcionando un acceso equitativo a cualquier persona con una conexión a Internet. ENEDEX permite la tokenización fraccionada de los activos energéticos centrada en la energía renovable y Envirotech.

‘Es difícil para la persona común comerciar o invertir una pequeña cantidad en activos energéticos. La tokenización de los activos energéticos rompe las barreras de entrada vinculadas al acceso al mercado, las barreras geográficas, los altos costes de transacción y las limitaciones de liquidez’, dijo Erik van Ommeren, director general de ENEDEX. ‘ENEDEX habilita un mercado para que los mineros emitan activos sintéticos con garantía de forma segura, un mercado para que los intermediarios puedan acceder a ellos, y una plataforma para que los empresarios desarrollen nuevos proyectos que aceleren la transición energética creando un entorno sostenible.’

ENEDEX se basa en la actual tecnología cross-chain, comenzando con el Polkadot Moonbeam Parachain, para permitir a los usuarios una experiencia transparente, al tiempo que se ahorran gastos de transacción y se hace del mundo un lugar más verde y limpio.

Polkadot se considera ‘evolutivo’ en su propia concepción. El protocolo Polkadot está diseñado para convertirse en una tecnología multicadena escalable. A diferencia de las implementaciones habituales de blockchain, centradas en una sola cadena de bloques y con diferentes grados de generalización según las aplicaciones, Polkadot quiere ofrecer una relay-chain. Esta base puede albergar un gran número de estructuras de datos validadas y globalmente consistentes. Está diseñada para proporcionar los elementos básicos de la infraestructura, dejando que el middleware maneje cualquier complejidad de la aplicación.

Moonbeam es una blockchain orientada a desarrolladores, que se esfuerza por ofrecer compatibilidad con la actual red de desarrolladores y cadena de herramientas de Ethereum. Moonbeam también será una Parachain en la red Polkadot. Esto significa que obtendrá la seguridad compartida de la relay chain de Polkadot. También podrá integrarse con otras cadenas conectadas a Polkadot una vez que esa funcionalidad esté disponible.

‘Con una combinación de más de 35 años de experiencia acumulada en intermediación de energía, estrategia, gestión ejecutiva, inversiones, ingeniería, emprendimiento, Bitcoin, criptomoneda y Blockchain con líderes de la industria, el equipo de ENEDEX es la mejor opción para proveer y gestionar un producto que va a dar forma al futuro de la industria energética’, dijo van Ommeren.

Para más información, puede visitarse enedex.org

ENEDEX

Contacto: Erik van Ommeren, CEO

Correo-e: erikvom@enedex.org

Twitter: https://twitter.com/ENEDEX_HQ

Web: https://enedex.org

