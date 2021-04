Lobo Studio: Renders como herramienta de venta Emprendedores de Hoy

En el ámbito de la arquitectura, los renders son imágenes digitales que reproducen edificios, interiores, objetos o personajes de manera 3D. Este tipo de imágenes se genera mediante programas de diseño. El objetivo principal de los renders es proporcionar al cliente una apariencia o perspectiva realista de un producto, edificación, objeto o persona, de manera completamente virtual. Los renders son herramientas digitales cada vez más empleadas en el sector de la arquitectura, ya que permiten que los clientes puedan visualizar el resultado final de un proyecto de manera previa. Este factor los convierte en una buena herramienta de venta. La empresa Lobo Studio, que cuenta con sedes en Madrid y Barcelona, es especialista en renders de arquitectura y proyectos de obra nueva, así se ha visto en sitio relacionado.

Los renders como herramienta virtual Durante los últimos años, los renders se han convertido en una herramienta digital imprescindible a la hora de plantear estrategias de venta sobre plano de obras inmobiliarias, porque ayudan al cliente que va a comprar el inmueble a visualizar cada detalle de manera previa de una forma hiper realista.

La imagen 3D también se utiliza como apoyo visual cuando se quiere llevar a cabo una presentación y recaudación de inversión para nuevos desarrollos de arquitectura. Además aseguran que puede llegar a incrementar el ritmo de ventas de un proyecto de obra nueva hasta un 35% más rápido, de lo que se tardaba antes con la venta sobre plano.

El trabajo de los artistas 3D comprende diversos pasos, que empiezan por texturizar los materiales e iluminación que se está transmitiendo, así como distribuir adecuadamente los elementos para que den una sensación similar a las técnicas fotográficas. Los efectos ópticos deben parecerse a la situación específica que se busca representar, con el fin de obtener como resultado una imagen fotorrealista, más parecida a una fotografía.

Los renders son usados comúnmente por arquitectos o promotores, mayoritariamente, para aplicar estrategias con redes sociales, sitios web o portales inmobiliarios mostrando el contenido y productos. De igual manera, también son utilizados en anuncios publicitarios y en revistas digitales por empresas de producto de mobiliario, iluminación, coches, etc..

¿Cómo se crean los renders? Los renders son creados mediante programas para renderizar, empleados para el diseño, desarrollo de videojuegos, animaciones y servicios de realidad virtual. Este tipo de programas permite la creación de espacios, ambientes, personajes y escenas a partir de representaciones 2D y 3D. Los programas que suelen utilizar los profesionales en estas ocasiones son After Effects, Autodesk 3DS Max, Blender, Maya y Fstorm.

La creación de los renders comienza con un proceso conocido como Raytracing -trazado de rayos-, que une fórmulas y algoritmos que simulan los rebotes de los rayos de luz sobre los objetos 3D en la escena. El sistema rastrea o sigue los rayos, desde la cámara virtual colocada en la escena, hasta las fuentes lumínicas.

El ordenador también se encarga de calcular las situaciones y propiedades de los objetos 3D, como el color, textura y rugosidad de la superficie. De esta manera, ordena los píxeles para obtener una imagen cercana a la realidad.

Para la creación de renders es fundamental tener conocimientos de fotografía, composición y storytelling, que ayuden a controlar los encuadres con la mayor precisión posible.

En Lobo Studio cuentan con profesionales alta capacidades en las distintas tipologías de renderización 3D de alta calidad, como renders producto, renders de arquitectura, renders de interiorismo, renders 360º o Animaciones 3D. Además, tienen una dilatada experiencia en proyectos nacionales e internacionales y garantizan tiempos de ejecución rápidos.

