La reforma del Código Penal que pide el CGPJ para castigar la violencia de género digital por Lucas Franco Abogados

jueves, 15 de abril de 2021, 15:19 h (CET)

Ante el constante crecimiento de casos relacionados con la violencia de género digital, se ha pedido organizar una reforma del Código Penal para castigar estos hechos. Con la implementación de una nueva perspectiva de ley, se daría pie al ataque de una de las situaciones de acoso más evidentes del último tiempo, así se ha visto en Periódico Digital.

Los especialistas de Lucas Franco Abogados permiten abordar este tema de manera efectiva. Los expertos cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias para tratar los casos relacionados con la violencia de género de la manera más adecuada.

Implicaciones de la solicitud de reforma del Código Penal que procesa CGPJ para contrarrestar la violencia de género digital Ángeles Carmona, encargada de la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha hecho hincapié en la necesidad de esta reforma penal. Básicamente, ha solicitado, de parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aumentar el grado de castigo legal contra las “ciberdelincuencias”, un hecho que se comentó en su comparecencia en materia de violencia de género ante el Parlamento.

Carmona ha encabezado la primera petición formal de parte del CGPJ para tipificar estos delitos virtuales. Después del aumento exponencial de denuncias por parte de mujeres, concluyó que es tiempo de imponer un castigo a este tipo de maltratos relacionados con amenazas y violencias de control o psicológicas. En ese sentido, declaró que “las redes sociales son caldo de cultivo para este tipo de situaciones”. A su vez, enfatizó que “debe modificarse el Código Penal para abordar de mejor manera estas denuncias” ya que “no hay un tipo penal para estas situaciones” y “se tienen dificultades” para encajarlas. Por otro lado, ha recalcado que se tiene constancia de otra serie de medidas y reformas contra la violencia de género aún en marcha. Las mismas, según el criterio de la máxima responsable del observatorio jurídico, van por buen camino.

Además de impulsar esta reforma del Código Penal, ha mostrado un análisis preciso sobre la jurisprudencia actual en esta materia. En esencia, postuló que “la lucha contra la violencia de género no ha terminado”. Por su parte, destacó la posición que ha adoptado el Tribunal Supremo de Justicia, según el cual “cualquier contacto corporal no consentido es sinónimo de abuso sexual”.

Lucas Franco Abogados, un despacho especialista en casos de violencia de género La reforma del Código Penal, a fin de seguir agregando nuevas nociones que permitan castigar la violencia de género, puede resultar confuso. Ante ello, los especialistas de la firma Lucas Franco Abogados, ofrecen sus servicios en relación a este ámbito (entre otros).

En general, buscan hacer entender la importancia de esta jurisdicción, donde se protege especialmente a la mujer de situaciones de acoso y/o abuso sexual. Bajo esa premisa, instruyen a la persona sobre los delitos impugnables por incumplimiento de la ley contra la violencia de género.

Entre tantos, destacan aquellos delitos de malos tratos y delitos de lesiones, donde seclasifican aquellos que requieren tratamiento y los que no.De igual manera, hacen especial énfasis en aquellos delitos contra la libertad que también estén relacionados con amenazas. En definitiva, todos aquellos atentados contra la integridad tanto física como mental del individuo.

La reforma del Código Penal en pro de aumentar el alcance para atacar la violencia de género en el ámbito virtual es una iniciativa beneficiosa para toda la sociedad. Gracias a ella, se podrán abarcar aspectos muy recurrentes que, hasta ahora, eran muy complejos de juzgar.

