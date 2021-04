Otoplastia. Tratamiento orejas de soplillo u orejas separadas en Murcia y Alicante Emprendedores de Hoy

La medicina estética es uno de los sectores de la medicina que más innovaciones y avances ha experimentado. Esto se debe a los avances tecnológicos y a la investigación, así se ha visto en Press Radio.

En la actualidad, se ha podido dar solución mínimamente invasiva a cuestiones que, hasta el momento, parecían inalcanzables. Un ejemplo de ello es la popular tendencia de la otoplastia, cirugía facial mediante la cual es posible mejorar la proporción y posición de las orejas conocidas popularmente como “soplillo”.

Gracias a la otoplastia, es posible resituar las orejas si están demasiado separadas, reducir su tamaño, recrear el pliegue o bien remodelar el lóbulo que cuelga. En lugares como Murcia o Alicante esta cirugía es posible en clínicas estéticas especializadas como la del Doctor Beltran, que cuenta con reconocimiento internacional en intervenciones innovadoras.

Procedimiento de otoplastia en Murcia y Alicante La otoplastia, o también conocida como cirugía de reconstrucción de oreja es un procedimiento estético que se realiza con el fin de mejorar la apariencia de las orejas, de modo que es popular en todas aquellas personas disgustadas con la apariencia de sus orejas.

En zonas como Murcia o Alicante, las consultas suelen concentrarse en desproporción de tamaños y, sobre todo, en orejas separadas del cráneo que dejan la apariencia de “soplillo”, de allí su nombre.

La técnica utilizada en cada cirugía es inherente a la de cada especialista que la practica. En Europa, esta cirugía no es practicada, todavía, por un gran volumen de cirujanos, pero en España destaca el especialista Doctor Beltran, quien expone, textualmente, acerca de la intervención: “Es una intervención quirúrgica que ha sido una revolución. Mediante unas incisiones en la parte posterior de la oreja, logramos un mayor acoplamiento. Muchos pacientes que solicitan esta intervención es debido a accidentes o malformaciones desde edades tempranas. Sus caras de felicidad tras la intervención es muy reconfortante para nosotros como médicos”.

¿Cuáles son las ventajas de la otoplastia en Murcia y Alicante? Los beneficios de cualquier procedimiento estético es la mejora de la autoestima y bienestar de cada personal. Al igual que en el resto del mundo, los pacientes que se realizan esta intervención en manos del Doctor Beltran en Murcia o Alicante destacan la “mejora de la proporción en el rostro y comodidad en el día a día”.

Tras una lesión o accidente que afecte a la apariencia de la oreja, aparte de poder significar un riesgo para la salud, suele producirse un foco de inseguridad, al dotar una apariencia totalmente distinta al resto del rostro. Gracias a la otoplastia, se puede reconstruir esa zona para darle la misma apariencia previa al momento de la lesión.

En los casos donde no se parte con una versión original, es decir, en casos de malformaciones, los especialistas rediseñan la oreja para otorgar una apariencia natural.

Es importante destacar que esta cirugía se reserva a personas mayores de 6 años, dado que hasta ese momento, no se ha completado el desarrollo de la zona afectada. Una intervención antes de la edad indicada podría resultar contraproducente.

En cualquier caso, la otoplastia representa una luz de esperanza para incidencias que afectan la zona de la oreja. Una realidad ya al alcance de los españoles tras la especialización del Doctor Beltrán.

