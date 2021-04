Impulsar los servicios básicos y mejorar las infraestructuras, claves contra el avance de la despoblación

Expertos en despoblación y Reto Demográfico han defendido la necesidad de una alianza público-privada para luchar contra la despoblación rural en España. Así lo han hecho este miércoles, 14 de abril, en un nuevo ‘Encuentro para la Transformación’, organizado por el portal dedicado a la sostenibilidad y a la transformación social, Soziable. Un evento virtual en el que se ha hablado de una mayor necesidad del compromiso de las administraciones públicas para garantizar servicios básicos y la mejora de infraestructuras.



Con la colaboración de Cajamar y bajo el título ‘Un futuro para la España despoblada’, ha contado con la presencia del catedrático de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública de Funcas, Eduardo Bandrés; el portavoz de la Coordinadora de la ESPAÑA VACIADA, Vanessa García; el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Roberto García Torrente; el presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP, alcalde de Arén y presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López. Ha clausurado el presidente de la patronal de la economía social española CEPES y presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, y ha estado moderado por la directora de Soziable.es, Pilar Marqués.

Para conocer el contexto de la problemática a tratar, los expertos congregados señalaron que es importante “saber que 23 provincias españolas han perdido en 70 años la mitad de su peso demográfico, económico y laboral”. Así, según los datos presentados, procedentes de un reciente informe de FUNCAS, en 1950 la España rural albergaba el 34,1% de la población española y generaba el 26,7% del VAB y el 33,5% del empleo total. Actualmente, acoge al 18,1% de la población, produce el 16,1% del VAB y aporta el 17% del empleo.

Durante la presentación del acto, la directora de Soziable.es, Pilar Marqués, ha querido destacar que “la España despoblada no es un todo uniforme. Existen hasta tres grupos de provincias que caracterizan las diferencias demográficas y económicas dentro de ella: una España despoblada que decrece, una España despoblada que se estanca y una España despoblada que remonta”.

Ante esas palabras, el catedrático de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública de Funcas, Eduardo Bandrés, ha señalado que “hay provincias que son el núcleo duro de la despoblación, con densidades demográficas de las más bajas de Europa, como sucede en Castilla León, Aragón o Castilla La Mancha”. Así, Bandrés ha añadido que, por este motivo, “las políticas deben estar adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio”.

Por su parte, para el presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP, alcalde de Arén y presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, es necesario “continuar trabajando en dos pilares: por un lado, el trabajo, y por otro, la necesidad del acceso a la vivienda. Nos encontramos con que no hay mercado de vivienda dentro de los pueblos. Hay falta de recursos económicos y administrativos que fomenten este acceso”. En este sentido, Gracia ha destacado que “es fundamental eliminar las trabas burocráticas existentes dentro del mundo rural, ya que eso genera sensación de dificultad”, y ha añadido que “necesitamos que las personas que quieran emprender en el mundo rural no encuentren impedimentos. Las administraciones publicas debemos poner los medios necesarios para que esto no ocurra”.

Asimismo, durante su intervención, la portavoz de la Coordinadora de la España Vaciada, Vanessa García, ha explicado que “en agosto de 2019 nos reunimos con el Gobierno para establecer un Pacto de Estado por el Reequilibrio Territorial que incluyese dos puntos básicos: un mecanismo estable de financiación para la mejora de las estructuras de la España vaciada y un segundo punto que debería seguir las líneas fijadas sobre política rural de la OCDE”. Según ha indicado, el Gobierno “no tiene en mente la elaboración de dicho Pacto a corto plazo, si no únicamente cumplir con alguna de las medidas establecidas”. Pero, para Vanessa García, “la despoblación es algo que se puede revertir (…) Atraer capital privado a los proyectos de inversión y crear agencias de desarrollo territorial es fundamental. También lo es que los fondos sean gestionados por personas que conozcan la realidad, que vivan en el campo”.

La presidenta Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, ha apoyado la postura de sus compañeros de debate y ha incidido en que el papel que juega la mujer en el medio rural “es determinante en todos los ámbitos. No nos podemos imaginar un rural con futuro en el que las mujeres no estemos presentes”. Así, ha indico que “ha existido un éxodo silencioso y constante que ha provocado la masculinización de los pueblos. El medio rural sigue siendo un medio inhóspito con las mujeres”. “El futuro del medio rural será con mujeres o no será. El 63% de los habitantes que se marchan de los pueblos son mujeres, y esto es un grave problema”, ha señalado. “El futuro rural no pasa por garantizar el 5G si no las oportunidades dentro de los pueblos”, ha concluido.

En esta línea, el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Roberto García Torrente, ha añadido que “desde Cajamar tenemos una fuerte vinculación al medio rural con un objetivo siempre vigente: la necesidad de ayudar a las empresas a crear oportunidades dentro del mundo rural.” García Torrente ha manifestado que “hay que fomentar el cooperativismo y la innovación para poder ser competitivos y estar a la vanguardia. Las administraciones públicas deben promover servicios para la población y servicios para empresa”.

A modo de cierre del encuentro, el presidente de Social Economy Europe y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha reafirmado la idea de que la carencia de los servicios y las comunicaciones en el mundo rural es uno de los principales obstáculos a la hora de afrontar el problema de la despoblación en España. Pedreño ha señalado varios datos que ilustran el problema de la despoblación en España y ha destacado “el papel fundamental que juegan las empresas de Economía Social en el relanzamiento de la economía, ya que promueven modelos inclusivos y sostenibles, centrados en la eficiencia y la competitividad, combinando, además, los valores de solidaridad, responsabilidad y cohesión social. Para el presidente de CEPES, estos modelos “aportan otra forma de generar riqueza, que corrige las desigualdades y desequilibrios sociales y promueve el crecimiento económico con una fijación especial al territorio y la no deslocalización”.

“Se está trabajando conjuntamente con el Ejecutivo para conseguir dinamizar económica y socialmente el territorio a través de un plan conjunto de participación de la Economía Social española en los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha destacado Pedreño, quien ha asegurado que dicho plan “se ha presentado hoy en el Congreso y se presentará próximamente en Bruselas”. “El hecho de que tengamos un Ministerio dedicado a la Economía Social, con rango de vicepresidencia, es una oportunidad que debemos aprovechar. Si nos dejan, y con la colaboración público-privada, la Economía Social jugará un papel crucial en la recuperación, sentando las bases para una España moderna y sostenible”, ha concluido.