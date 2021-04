La Biblioteca Nacional aumenta el archivo personal de Chumy Chúmez La donación asciente a más de 600 dibujos publicados en medios como Diario 16, ABC, Cuadernos de humor, El Cocodrilo o El Socialista entre 1981 y 2001 Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de abril de 2021, 22:14 h (CET) La figura del donostiarra José María González Castrillo, “Chumy Chúmez”, representa uno de los más importantes iconos de la historieta satírica y el cómic underground español. Y ahora, la Biblioteca Nacional de España cuenta en sus fondos con más muestras de sus creaciones.



Si a finales de 2016 se efectuaba el donativo a la BNE del archivo personal del dibujante, humorista gráfico, escritor y director de cine, realizado por expreso deseo de su hijo Marcel Wong-González, ahora, en 2021, se incorporan a este fondo una serie de dibujos que entonces estaban prestados para una exposición en Alcalá de Henares.

En total, ha llegado a la BNE un conjunto de 111 dibujos publicados en diferentes medios como ABC, Cuadernos de humor, Diario 16, El Cocodrilo, El Europeo, El Independiente, El Socialista y otros, realizados todos ellos sobre papel, la mayoría en blanco y negro y con diferentes técnicas como la tinta china, rotulador, lápiz y mixta. La colección viene de la mano de la sobrina de “Chumy Chúmez”, Mercedes Bermejo González, quien los recibió una vez terminada la exposición.

Con una gran conciencia por lo público y por la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural español en todas sus manifestaciones, la señora Bermejo ha sumado a esta entrega otro gran conjunto de originales que su tío le había regalado en vida.

Esta nueva donación está compuesta por 146 dibujos en blanco y negro, sobre papel o cartulina y publicados en Diario 16 entre 1981 y 2001 y otros 362 dibujos realizados para distintos medios, desde 1983 a 2001. A este conjunto hay que añadir los sensacionales 3 tomos encuadernados con un total de 310 originales de la obra titulada Una biografía publicada en Madrid por la editorial Fundamentos en 1973.

El trabajo de Chumy Chúmez da testimonio de una época de importantes cambios en la política española, cuyo estudio y comprensión no sería posible sin los documentos originales de tantos artistas, que reflejaron, en este caso a través del humor y su visión crítica, lo que estaba sucediendo en esos momentos en nuestro país como Antonio Fraguas (“Forges”), José María Pérez González (“Peridis”), Juan González López (“Juan Ballesta”), Emilio Dáneo Palacios (“Dátile”), Joan Guillén y otros.

La Biblioteca Nacional de España agradece vivamente a Mercedes Bermejo González y a Marcel Wong-González su generosidad por contribuir con su interés en preservar y conservar el legado recibido y en ponerlo a disposición de la investigación actual y de las generaciones futuras mediante su donación a la institución.

