​El dólar pierde fuerza mientras el mercado de bonos estadounidense se estabiliza Las expectativas en las cifras de vacunación de la Eurozona para el segundo trimestre mejoran los ánimos en la cotización del euro Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de abril de 2021, 04:05 h (CET) La venta de bonos estadounidenses ha disminuido y los rendimientos de los bonos del Tesoro parecen estar por ahora limitados en un rango, con la rentabilidad a 10 años oscilando entre el 1,60% y el 1,75%. El dólar ha tenido una semana irregular, retrocediendo frente a todas las divisas del G10 - a excepción de la libra-, así como frente a la mayoría de las divisas de los mercados emergentes. No esperamos que la subida de los tipos de interés se detenga aquí, pero se necesitarán cifras de inflación más altas para propiciar el siguiente movimiento alcista.



Mientras tanto, las expectativas de una mejora en las cifras de vacunación en la Eurozona para el segundo trimestre están haciendo mejorar los ánimos en la cotización del euro. Cabe destacar la liquidación de posiciones cortas de USD entre los especuladores del mercado de futuros, lo que significa que la cobertura de posiciones cortas no favorecerá a corto plazo al dólar.

El Banco Central de Turquía se reunirá el próximo jueves, lo que tendrá un especial interés tras la destitución por parte de Erdogan del anterior gobernador. En el frente económico estaremos muy atentos a las cifras de inflación de marzo de EE.UU., donde creemos que las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de la demanda propician las condiciones para una sorpresa al alza.

EUR Los datos económicos publicados la semana pasada en la eurozona fueron dispares. Los índices PMI experimentaron una revisión al alza inusualmente grande y los pedidos de las fábricas alemanas fueron fuertes, pero los datos de empleo de febrero fueron más débiles de lo esperado.

Cada vez hay más indicios de que el suministro de vacunas podría mejorar de forma significativa a partir de ahora en Europa y vemos margen para que el euro siga subiendo, sobre todo porque el exceso de posiciones cortas en el dólar americano parece haberse eliminado.

USD Entre los indicadores económicos que se publicaron la semana pasada en EE.UU., nos centramos en el Índice de Precios al Productor (PPI) de marzo -un indicador de la presión de los precios a nivel mayorista-, que dio una gran sorpresa ya que fue mucho más alto de lo que el mercado esperaba y confirmó que dicha presión está aumentando en el país.

Los rendimientos de los bonos se están tomando un respiro, pero una sorpresa alcista en las cifras del IPC que se publicarán esta semana podría servir de estímulo para tentar de nuevo el límite superior del rango.

GBP Tras la revisión ligeramente a la baja de los índices PMI de actividad empresarial, la libra esterlina experimentó la semana pasada ligeras caídas. Sin embargo, su comportamiento en lo que va de 2021 ha sido bastante fuerte, y dados sus sólidos fundamentos y el buen avance de la vacunación en Reino Unido, esperamos que este debilitamiento dure poco.

Algunos factores políticos podrían hacer retrasar un repunte sustancial de la libra a medida que se vayan acercando las elecciones parlamentarias del 6 de mayo en Escocia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El dólar pierde fuerza mientras el mercado de bonos estadounidense se estabiliza Las expectativas en las cifras de vacunación de la Eurozona para el segundo trimestre mejoran los ánimos en la cotización del euro Psicología del inversor: Los mercados vuelven a la vida tras la incertidumbre Aunque las inversiones variables empiezan a volver a coger velocidad, han sido las divisas y los metales preciosos los grandes refugios en el momento de incertidumbre ​Marzo registra un aumento del 99% de la concursalidad La disolución (+21%) y creación de nuevas empresas (+34%) también muestran un punto de giro Marzo, un mes bueno para Madrid con rebotes positivos en consumo Algunas calles han mostrado mayor actividad impulsado por el buen tiempo y el adelanto de la Semana Santa ​Análisis de los datos de paro de marzo y proyección para abril 2021 "Solo si se avanza en una acelerada campaña de vacunación y se garantiza un marco que no genere inseguridad, nuestro país podría sumarse a la recuperación"